El Gobierno confirmó el pago de un bono previsional para junio y fijó los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones, con un aumento del 2,58%. Además, dispuso un incremento del mismo porcentaje para las asignaciones familiares, según publicó este viernes en el Boletín Oficial.

La principal novedad es la continuidad del bono extraordinario previsional, que volverá a abonarse durante junio a los sectores de menores ingresos del sistema. El decreto 399/2026 estableció que el refuerzo tendrá un monto máximo de $70.000 y alcanzará a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas.

El bono será de$70.000 para quienes perciban el haber mínimo. Para quienes cobren un monto superior, el adicional será el necesario para alcanzar el total del haber mínimo más el bono. El pago se realizará a cada titular, sin importar la cantidad de copartícipes en el caso de pensiones, y no estará sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos, según lo establece el decreto.

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Junto con esa decisión, Anses oficializó los valores previsionales que regirán desde junio como resultado de la movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización correspondiente será de 2,58%, porcentaje calculado a partir de la variación registrada por el Indec.

El haber mínimo garantizado de junio se fija en $403.317,99 para los jubilados y pensionados, mientras que el haber máximo asciende a $2.713.948,17. La base imponible mínima para aportes queda en $135.837,40 y la máxima en $4.414.652,38.

Asignaciones familiares



La normativa también establece los nuevos montos para la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $184.499,57, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asciende a $322.654,39.

La resolución establece que cuando un integrante del grupo familiar perciba ingresos superiores a $2.970.968, todo el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aunque la suma total no supere el tope general. Además, se indica que la Asignación por Ayuda Escolar Anual solo se actualizará por movilidad una vez al año y que, en caso de decimales, los montos serán redondeados al número entero siguiente.

Fuente: Agencia DIB