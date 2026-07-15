El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto desatado por una serie de despidos registrados en una empresa del Parque Industrial de Pilar.

Luego de semanas de lucha por parte del Sindicato de Trabajadores Químicos, la cartera laboral ordenó que se retrotraigan los despidos que se habían dado en la firma Cascia Gases Comprimidos, unos seis hasta el momento, y las partes se sienten a negociar.

“Luego de semanas de reclamo pacífico, audiencias y gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la audiencia celebrada en el día de ayer se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que se mantiene con la empresa Cascia Gases Comprimidos", informaron desde Químicos.

"La medida fue adoptada en el marco de un conflicto generado por despidos que presentan claros indicios de práctica antisindical, al haber afectado a trabajadores afiliados a la organización sindical, además de la reiterada falta de diálogo por parte de la empresa durante todo el proceso”, señalaron desde el gremio, comandado por Sergio González.

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“Durante todo el conflicto, el Sindicato actuó por las vías institucionales, privilegiando el diálogo, el respeto por la ley y el ejercicio pacífico del derecho a reclamar”, agregaron.

Control al cumplimiento

Desde el sindicato, además, indicaron que “en cumplimiento de la resolución ministerial, la empresa deberá acatar lo dispuesto por la autoridad laboral, garantizando la continuidad de la relación laboral durante el período de conciliación”.

“El Sindicato controlará el estricto cumplimiento de la medida y, ante cualquier incumplimiento, realizará de inmediato las denuncias correspondientes y solicitará la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente. Este resultado demuestra, una vez más, que la organización y la unidad de los trabajadores son fundamentales para la defensa de sus derechos”, expuso González.

El conflicto se desató a fines de abril de este año cuando la empresa desvinculó a dos trabajadores.

Desde Químicos aseguraron que las desvinculaciones se dieron sin causa y advirtieron que en los planes de la empresa estaba expulsar a más empleados, algo que con el correr de las semanas se confirmó.