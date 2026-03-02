Con importantes novedades, lanzan las promos de Cuenta DNI para marzo
En el tercer mes del año la billetera virtual ofrece descuentos para que las personas puedan ahorrar en sus consumos.
En marzo, Cuenta DNI ofrece descuentos para que las personas puedan seguir ahorrando en sus consumos y esta vez incorporará una novedad muy importante: la promo en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible cinco días, con un tope semanal de $5.000.
“De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio y alcanzar el tope semanal de descuento”, destacaron desde el Banco Provincia.
Pero además, el descuento en comercios de barrio es acumulable con la promo en librerías, los lunes y martes, y la de farmacias y perfumerías, los miércoles y jueves.
En el tercer mes del año continúan la promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en supermercados, universidades y ferias y mercados.
En detalle
Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.
Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.