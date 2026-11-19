SCIPA, la entidad que nuclea al comercio de Pilar, participó por primera vez del Consejo General de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y fue ratificada como integrante titular del cuerpo. Su vicepresidente, Marcelo Echevarría, anunció que desde 2027 la entidad ofrecerá capacitaciones gratuitas y permanentes para sus asociados.

La reunión del Consejo General de la CAC reunió a dirigentes y referentes empresariales de distintas provincias, representativos de sectores estratégicos de la economía nacional: comercio, industria, minería, agroindustria y servicios.

Por designación del presidente de SCIPA, Alfredo Ventura, asistieron el vicepresidente, Marcelo Echevarría, y el asesor institucional, Tomás Gómez Fernández.

Capacitaciones gratuitas desde 2027

Echevarría anunció que, a partir de 2027, SCIPA fortalecerá su política de formación empresarial mediante un programa permanente de capacitaciones gratuitas para sus asociados, que se desarrollará en la sede de la entidad.

El programa estará orientado a la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la comercialización, inteligencia artificial, estrategias de comunicación y fortalecimiento del vínculo con el cliente.

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En su intervención, el vicepresidente también expresó públicamente el reconocimiento de SCIPA por el acompañamiento brindado por la CAC a lo largo del presente año y ratificó el compromiso de su Comisión Directiva de acompañar las decisiones institucionales de alcance nacional y contribuir activamente a la construcción de una agenda empresarial común.

Qué dijo Grinman sobre la dirigencia empresarial

Durante el encuentro, el presidente de la CAC, Mario Grinman, destacó la responsabilidad que le compete a la dirigencia empresarial en el actual contexto económico, haciendo hincapié en la necesidad de ejercer una conducción empática y proactiva, capaz de brindar acompañamiento y transmitir confianza a sus representados, particularmente a aquellos sectores que atraviesan un escenario de retracción económica.

Asimismo, subrayó la importancia de promover la capacitación sistemática del empresariado como herramienta indispensable para afrontar los desafíos que plantean la transformación digital, el comercio electrónico y las nuevas modalidades de comercialización.

Un lugar de participación para elevar propuestas

Las autoridades de la CAC ratificaron el lugar de SCIPA como integrante titular del Consejo General, reafirmando la apertura de un espacio de participación institucional para elevar propuestas, canalizar inquietudes e impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo de los sectores comercial, industrial y de servicios.

La legalidad como condición para competir

Al finalizar el encuentro, y en línea con el reciente pronunciamiento de la CAC ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, Marcelo Echevarría planteó la postura de SCIPA sobre la competencia en el sector.

El vicepresidente de la entidad sostuvo que resulta contradictorio exigirle al empresariado más eficiencia, inversión, modernización y competitividad mientras subsisten circuitos económicos que operan al margen de las obligaciones del sector formal. Para Echevarría, “la competitividad no puede construirse sobre una asimetría de responsabilidades”.

Según explicó, cuando se naturalizan prácticas como el contrabando, la subfacturación, la venta ilegal en la vía pública o la comercialización irregular por canales digitales, cumplir con la ley pasa a ser una desventaja competitiva. Advirtió que esa distorsión compromete la sustentabilidad de las empresas, desalienta la inversión y debilita la cultura del trabajo formal.

Echevarría aclaró que no se trata de una discusión entre apertura económica y proteccionismo, ni de una confrontación entre el comercio tradicional y el digital. Dijo que lo que se plantea es “la igualdad de condiciones como principio rector de toda actividad económica”.

Sobre los canales digitales, afirmó que la evolución tecnológica debe ser un instrumento de crecimiento e innovación y no un vehículo para expandir la informalidad. En ese punto fue tajante: “La ilegalidad no deja de ser tal por el simple hecho de trasladarse de la vía pública al entorno digital”.

En cuanto al rol de cada actor, sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de establecer reglas claras, garantizar su cumplimiento y ejercer controles eficaces. Las instituciones empresariales, agregó, tienen el deber de representar y defender los intereses de quienes producen, invierten, tributan y generan empleo.

El dirigente aseguró que el sector formal no reclama privilegios ni tratamientos preferenciales, sino condiciones equitativas para competir por eficiencia, innovación, calidad y capacidad empresarial, y no por el incumplimiento de las obligaciones legales.

Y cerró con dos frases: “Cumplir con la ley no puede ser una desventaja competitiva” y “sin legalidad, no hay competencia leal; y sin competencia leal, no hay desarrollo económico sostenible”.