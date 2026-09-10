La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) le solicitará formalmente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la implementación de un régimen de tasas de interés diferenciadas y reducidas para deudores, con el objetivo de que familias y comercios endeudados puedan regularizar su situación financiera.

El anuncio se conoció a través de un comunicado de prensa, luego de la marcha realizada esta semana en Pilar por Libres del Sur, agrupación que llevó adelante escraches en sucursales bancarias del centro pilarense —entre ellas BBVA y Santander— para reclamar contra las altas tasas de interés de bancos y billeteras virtuales.

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No es la primera vez que la Cámara eleva el reclamo

Desde SCIPA remarcaron que no es la primera vez que la entidad plantea esta problemática ante las autoridades nacionales. En julio del año pasado, la Cámara ya había anticipado que prepararía una nota formal al BCRA por las tasas bancarias, y semanas después formalizó ese pedido con una carta dirigida a su entonces titular, Santiago Bausili, buscando además el respaldo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA). A principios de este año, en febrero, volvió a insistir con un reclamo puntual: una tasa de financiamiento diferencial para las deudas de tarjetas de crédito.

Equidad, no asistencia estatal

En el comunicado actual, la entidad remarcó que su planteo no apunta a un pedido de ayuda económica. "No estamos pidiendo ayuda al Estado nacional. Sabemos que esta problemática no está en su agenda. Lo que estamos solicitando es equidad. No resulta razonable que, en un contexto de inflación mensual de un dígito, existan tasas de interés anualizadas de tres dígitos que terminan convirtiendo las deudas en obligaciones impagables y, en muchos casos, de efecto confiscatorio", señala el texto.

En esa línea, SCIPA le pedirá al Banco Central que evalúe la implementación de un esquema de tasas reducidas para deudores, siguiendo el criterio de las políticas preferenciales que ya se aplican a determinados créditos hipotecarios. El objetivo, según la entidad, es que las familias puedan regularizar sus deudas, recuperar capacidad de pago y evitar que la morosidad se convierta en "un problema social todavía mayor".

Alfredo Ventura: "La gente quiere pagar, pero no puede"

El titular de SCIPA, Alfredo Ventura, fue quien sintetizó el reclamo. "No pedimos subsidios ni asistencia: pedimos tasas razonables y equidad. Una deuda que se vuelve impagable no beneficia a las familias, al comercio ni al sistema financiero. Antes de que esta realidad se extienda aún más, es necesario actuar, por qué la gente quiere pagar, Pero lo que necesitas son condiciones justas para poder hacerlo", sostuvo.

El endeudamiento, en números locales

El planteo de SCIPA se da en un contexto de deterioro sostenido de los indicadores de mora en Pilar. Según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central al que tuvo acceso Pilar de Todos, la cantidad de pilarenses con deudas impagas trepó a 60.850 en julio, un 12,54% más que en junio. La tasa de mora del distrito llegó a 26,35%, por encima del promedio bonaerense (21,08%) y del nacional (17,94%).