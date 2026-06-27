Con el objetivo de reactivar el consumo en el distrito, la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) culminó su campaña “Compre Local” realizada por el Día del Padre.

La iniciativa, bajo el lema "Por un Pilar pujante y mejor", invitó a los vecinos a elegir los comercios de cercanía a cambio de participar en un importante sorteo de premios, cuyos ganadores se definieron por la Lotería Nacional del pasado viernes 19.

“La campaña contó con una excelente respuesta por parte del sector comercial, sumando la participación de más de 100 locales del centro de Pilar, lo que potenció el alcance de la propuesta en las calles céntricas de la ciudad”, señalaron desde la entidad.

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"Queremos estar cada vez más cerca del comerciante, escuchando sus necesidades y acompañándolo con acciones concretas frente a la caída de las ventas. Esta campaña demostró que la salida es colectiva y asociativa", señaló el titular de la entidad, Alfredo Ventura.

Desde la SCIPA expresaron un agradecimiento especial a Joyería Cormery por el auspicio clave de esta campaña.

“Gracias a su generosa donación, el comercio Naranja Lima (ubicado en Rivadavia al 400), de donde salió el cupón del primer premio, resultó ganador del reloj con el que se distinguió el compromiso de los comerciantes participantes. Asimismo, felicitamos a todos los locales de Pilar que acompañaron la iniciativa sumando su esfuerzo, trabajo diario y dedicación”, añadieron.

Entrega de premios

El primer premio de la campaña, que consistía en un Smart TV RCA de 40 pulgadas y una orden de compra de $75.000 en Carnicería Mauro, quedó en manos de la vecina Florencia Aranovich.

Asimismo, ya se distribuyeron el segundo premio (Torno Mini Drill Versa + kit de pintura de Migueluz y Santy) y los restantes obsequios de Casa Macri, Perfumería Imagen, Muebles RM y Lencería Marilo, “consolidando el compromiso de la comunidad pilarense con sus comercios de barrio”, cerraron desde la Cámara de Comercio de Pilar.