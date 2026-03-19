El incremento de cheques rechazados por falta de fondos encendió las alarmas en el sector comercial de Pilar. Desde la Sociedad de Comercio, Industria, Profesionales y Afines (SCIPA) manifestaron su preocupación por un fenómeno que, aseguran, refleja un deterioro en la cadena de pagos y golpea de lleno a las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo a la entidad, el crecimiento de este indicador en el último año genera incertidumbre en las operaciones, afecta la liquidez de los comercios y complica la continuidad de la actividad económica. En ese contexto, remarcaron que muchas pymes dependen del uso de cheques como herramienta habitual para financiar su operatoria diaria.

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Impacto en la actividad

Desde SCIPA advirtieron que el aumento de los cheques rechazados no solo evidencia tensiones financieras en distintos sectores, sino que también erosiona la confianza en las transacciones comerciales, un factor clave para el funcionamiento del mercado.

En ese sentido, alertaron que el escenario actual profundiza las dificultades que ya enfrentaban las pymes, en un contexto económico que calificaron como desafiante. Por eso, consideraron necesario avanzar en medidas que permitan fortalecer la cadena de pagos, mejorar el acceso al crédito productivo, reducir la incertidumbre financiera y proteger la actividad.

“Nos preocupa profundamente la asfixia financiera que atraviesan hoy los sectores productivos. A esto se suman tasas de interés absolutamente impagables, tanto para los giros en descubierto como para la financiación a través de tarjetas de crédito. Además, no existen líneas de crédito adecuadas que impulsen el crecimiento. Esta combinación deriva en una situación crítica que el comercio viene padeciendo desde hace años y para la cual aún no encuentra herramientas efectivas que permitan revertirla”, sostuvo el titular de la SCIPA, Alfredo Ventura.

Críticas al sistema financiero

Por su parte, desde la conducción de la entidad también apuntaron contra el rol de los bancos en el actual contexto. Según señalaron, el sistema financiero no acompaña las necesidades del sector productivo y termina actuando en sentido contrario al de la actividad económica.

“Desde SCIPA debemos trabajar firmemente por el fortalecimiento de la cadena productiva. Para lograrlo, es imprescindible que los Bancos abandonen definitivamente las prácticas especulativas con las que históricamente han tratado a sus clientes y se adapten al rumbo de la política económica actual. Resulta evidente que, mientras la economía intenta avanzar en una dirección, el sistema financiero actúa en sentido contrario, obstaculizando la producción, la inversión genuina y el crecimiento. En la práctica, se termina beneficiando únicamente al sector financiero y bursátil, en detrimento del entramado productivo”, afirmó el secretario de la entidad, Mauro Moris.

Finalmente, desde SCIPA instaron a autoridades y actores económicos a trabajar de manera conjunta para evitar que la tendencia continúe profundizándose, con el objetivo de preservar el entramado productivo y comercial a nivel local.