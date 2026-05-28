Comerciantes de Pilar advierten que sin una salida para los consumidores endeudados, la reactivación económica local seguirá siendo una promesa incumplida.

La mesa directiva de SCIPA analizó la situación de miles de personas que no pueden hacer frente a sus deudas en tarjetas de crédito, en un contexto de tasas de interés elevadas y salarios deteriorados.

La preocupación no es solo local: organismos internacionales, incluyendo al FMI en un documento reciente, advirtieron sobre el crecimiento de la morosidad en el segmento de consumo a nivel global.

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“No hay líquido en la calle”

“Esto lo palpamos día a día en Pilar. No hay líquido en la calle. Los negocios cerrados, es una desolación y una tristeza muy profunda ver cerrar una persiana definitivamente dado que ello representa familias que quedan sin trabajo”, sostuvo Alfredo Ventura, presidente de SCIPA.

Ventura también se refirió a los planes de refinanciación lanzados esta semana por el Banco de la Nación Argentina para deudores en mora: “Si a la gente le dieran oxígeno pudiendo regularizar sus deudas, tal como lo realizó el Banco de la Nación Argentina en el día de ayer que sacó planes muy auspiciosos para cancelar deudas en mora, va a ser muy difícil que en el corto plazo veamos una reactivación económica”.

Por su parte, Mauro Moris, secretario de SCIPA, fue directo: “Haremos todo lo posible para que el Banco de la Provincia de Buenos Aires y las entidades bancarias privadas adopten medidas similares a las implementadas por el Banco de la Nación Argentina. Si un banco público puede ofrecer una refinanciación para todos los deudores morosos de su cartera, entendemos que no existen impedimentos para que los bancos privados acompañen con iniciativas de la misma naturaleza”.

Moris remarcó que la liquidez de los consumidores es la clave: “De esa manera la gente dispondrá de mayor liquidez y esa es la única opción para que un país se reactive económicamente. Ello agravado con los aumentos de los servicios públicos y la presión impositiva que es voraz”.

El e-commerce como refugio, el local como víctima

Moris también apuntó a una tendencia que preocupa al sector: “A veces es preferible cerrar el comercio y trabajar en el e-commerce, lo cual decirlo es doloroso, pero es la tendencia que viene creciendo a pasos agigantados y es allí donde pierde el comerciante y los dueños de los locales comerciales quienes no se adaptan con los precios de los alquileres a lo que hoy demanda el mercado”.