La Autovía Provincial 6 comenzó desde este jueves a tener peajes, con un nuevo sistema de cobro electrónico sin cabinas ni barreras, por lo que será obligatorio contar con TelePASE para circular y evitar multas. La modalidad Free Flow, implementado por Aubasa, estará operativa inicialmente en dos estaciones, ubicadas en San Vicente y General Las Heras.



A partir de la puesta en marcha, quienes circulen por la Ruta 6 deberán abonar la tarifa correspondiente. Se trata de un cambio para este corredor, que hasta ahora no contaba con estaciones de peaje.

El sistema utilizará distintas tecnologías para identificar cada vehículo, reconocer la patente y detectar el dispositivo TelePASE. Con esos datos, determinará automáticamente la categoría correspondiente y realizará el cobro de manera electrónica.

Si bien en este primer momento habrá dos peajes activos, en breve se sumará otro. Ahora están en funcionamiento los de San Vicente (kilómetro 51) y Las Heras (kilómetro 105), mientras queda pendiente la cabina de Cardales. En todos los casos va a haber una tarifa para la hora pico y otra para las demás horas. A su vez, los vecinos que acrediten su domicilio en cualquiera de las tres localidades van a tener una bonificación del 30%.

Para los vehículos de dos ejes, la tarifa será de $1.838 durante el horario no pico y de $2.298 en hora pico. El pago se realizará mediante el sistema electrónico asociado al paso del vehículo por las estaciones.

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La medida, publicada en el Boletín Oficial a fines de junio, estableció que las tarifas serán actualizadas cada tres meses mediante un Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), calculado sobre la base de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

La resolución señaló que el contrato de concesión de la Ruta 6, aprobado en 2016 mediante el Decreto Nº 855, ya contemplaba un cuadro tarifario para la explotación de la autovía. Sin embargo, esos valores nunca llegaron a implementarse y quedaron desactualizados debido al fuerte incremento de los costos vinculados a la operación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios.

En su momento, el Gobierno de María Eugenia Vidal quiso implementarlo, pero un fallo judicial lo frenó en agosto de 2016 y desde allí nunca se logró avanzar. Según argumentó ahora Aubasa, la adecuación tarifaria busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria, sostener la calidad de las prestaciones y preservar las condiciones de seguridad vial para los usuarios.

La Ruta Nº 6 es uno de los principales corredores logísticos de la provincia, ya que conecta distintas rutas nacionales y provinciales estratégicas para el transporte de cargas y la circulación regional. Tiene dos carriles por mano que conectan a 12 municipios a lo largo de unos 180 kilómetros.

Atraviesa los partidos de Brandsen, Exaltación de la Cruz, Campana, Cañuelas, General Las Heras, General Rodríguez, La Plata, Luján, Marcos Paz, Pilar, San Vicente y Zárate, conectando las terminales portuarias de La Plata (Berisso) y de Campana, y evitando el ingreso de camiones al área más densamente poblada del país.

Fuente: Agencia DIB