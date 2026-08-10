El Servicio Alimentario Escolar (SAE) bonaerense acumula un aumento del 49,58% en lo que va de 2026, luego de que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dispusiera una suba del 15% a partir de agosto que se sumó al incremento otorgado en mayo. El ajuste se ubica por encima de la inflación interanual y eleva la inversión mensual del programa a más de $70.000 millones, con cobertura para más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses.

Deuda de Nación y contexto de la medida

El incremento se dispuso en un escenario de emergencia económica provincial, atribuido por la gestión bonaerense al incumplimiento persistente del Gobierno nacional en la transferencia de recursos. En el marco del SAE, la deuda de Nación con la Provincia asciende a más de $220.800 millones. Frente a ese faltante, el Estado bonaerense sostiene que priorizó la inversión en políticas alimentarias estructurales.

Entrega de equipamiento en Junín

En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad entregó esta semana equipamiento para comedores y cocinas escolares en Junín, con una inversión de $107 millones destinada a 79 establecimientos del distrito. El paquete incluyó cocinas, balanzas, termotanques, procesadoras, anafes, licuadoras, heladeras, freezers, microondas, hornos, pavas, vajillas y utensilios, distribuidos según el nivel educativo de cada institución: jardines de infantes, primaria, secundaria y educación especial.

La jornada estuvo encabezada por el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, y el intendente de Junín, Juan Carlos Fiorini. También participaron el titular del SAE, Juan Sorrentino, y el coordinador regional Gabriel Deiure.

Bozzano afirmó que "fortalecer el Servicio Alimentario Escolar es fortalecer el futuro de nuestras infancias". Por su parte, Sorrentino sostuvo que "se trata de la entrega de equipamiento más importante realizada hasta el momento en la provincia de Buenos Aires, con una inversión de $107 millones para garantizar que las y los estudiantes reciban las prestaciones del SAE en condiciones adecuadas".

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Antecedentes en otros distritos

Antes de la entrega en Junín, el mismo programa realizó entregas de equipamiento e insumos en Avellaneda, Guaminí y Salto, con una inversión superior a los $64 millones para equipar a más de 120 escuelas. Desde la implementación de la iniciativa, la gestión bonaerense destinó en total más de $8.900 millones para equipar a más de 7.500 establecimientos de gestión pública.