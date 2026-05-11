El Gobierno nacional fijó un cronograma de aumentos escalonados para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires que comenzará a regir el 18 de mayo y se extenderá, en el caso de los trenes, hasta septiembre de 2026. El esquema fue habilitado mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante.

Para los colectivos del primer y segundo cordón del conurbano (Suburbanas Grupo I), el trayecto de hasta 3 kilómetros costará $714 con SUBE registrada desde el 18 de mayo. Ese valor trepará a $728,28 desde el 15 de junio y a $742,81 desde el 15 de julio, último escalón previsto para las líneas de colectivos.

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Trenes metropolitanos: los valores por sección

Los pasajeros de las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pagarán, con SUBE nominada, los siguientes importes según la distancia:

Sección 1 (hasta 12 km): $330 (mayo) — $380 (junio) — $430 (julio) — $480 (agosto) — $530 (septiembre)

Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) — $494 (junio) — $559 (julio) — $624 (agosto) — $689 (septiembre)

Sección 3 (más de 24 km): $528 (mayo) — $608 (junio) — $688 (julio) — $768 (agosto) — $848 (septiembre)

Quienes viajen con SUBE sin registrar abonarán tarifa plana: $1.100 (mayo) — $1.300 (junio) — $1.400 (julio) — $1.600 (agosto) — $1.700 (septiembre).

Colectivos: tres escalones hasta julio

Para las Suburbanas Grupo I, los valores con SUBE nominada serán:

Desde el 18 de mayo:

0 a 3 km: $714 | 3 a 6 km: $807,07 | 6 a 12 km: $894,17 | 12 a 27 km: $983,78 | Más de 27 km: $1.085,49

Desde el 15 de junio:

0 a 3 km: $728,28 | 3 a 6 km: $835,32 | 6 a 12 km: $952,00 | 12 a 27 km: $1.075,37 | Más de 27 km: $1.227,76

Desde el 15 de julio:

0 a 3 km: $742,81 | 3 a 6 km: $861,66 | 6 a 12 km: $1.002,80 | 12 a 27 km: $1.151,36 | Más de 27 km: $1.337,06

En todos los casos, los usuarios con SUBE sin nominar abonan el doble del valor indicado.

Para las Suburbanas Grupo II —líneas hacia destinos más alejados como La Plata o Zárate—, el boleto mínimo arranca en $939,37 en mayo, sube a $958,16 en junio y llega a $977,28 en julio.

Larga distancia y servicios regionales

El esquema alcanza también a los trenes interurbanos. Los valores de referencia desde mayo hasta septiembre:

Constitución – Mar del Plata: $29.972 / $34.514 / $39.055 / $43.596 / $48.137

Retiro – Junín: $19.353 / $22.286 / $25.218 / $28.150 / $31.083

Retiro – Rosario: $22.003 / $25.337 / $28.670 / $32.004 / $35.338

Once – Bragado: $17.728 / $20.414 / $23.100 / $25.786 / $28.47.

Entre los servicios regionales, el Tren de las Sierras irá de $3.634 en mayo a $5.836 en septiembre. El Tren del Valle pasará de $563 a $905 en el mismo período.