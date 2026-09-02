“Búsqueda Urgente”, comenzaba la publicación de un aviso laboral que en las últimas horas provocó que cientos de personas hicieran casi una cuadra de cola para postularse y, con suerte, ser seleccionados para trabajar.

La secuencia se vio en la mañana de este martes en una de las agencias de empleo eventual que está emplazada en el centro de Pilar. Allí, desde muy temprano, incluso antes de que la agencia abriera sus puertas, los interesados empezaron a formar una fila que con el correr de las horas llegó a extenderse hasta casi una cuadra. (VER VIDEO MÁS ABAJO)

¿Que buscaba la agencia? Cubrir 15 puestos de operarios y operarias de etiquetado para una firma de la zona de Tortuguitas. Como requisito, los postulantes debían residir en la zona, contar con experiencia en el puesto y lo que más provocó el interés: la incorporación era inmediata.

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Así, con los currículums vitae en sus manos las personas que llegaron a la intersección de Fermín Gamboa y San Martín esperaron pacientemente ser entrevistadas.

Mujeres que son sostén de familia y que llevan varios meses sin conseguir un puesto laboral, como Cintia que es mamá de dos niños y ya hace 8 meses que está sin trabajo, o Micaela que vio el aviso en un posteo de Instagram y decidió acercarse a “probar suerte”.

Otros, además, llegaron con la esperanza de poder sumar una tarea laboral más que les permita llegar a cubrir gastos de la vida cotidiana.

“Hace 8 meses que estoy sin trabajo, no consigo nada. Estoy en todas las páginas de internet de búsquedas laborales, he tirado currículums pero no me llaman” contó a Pilar de Todos Cintia mientras avanzaba la fila.

Ella, al igual que muchos, mientras esperaba ser entrevistada seguía de cerca otras postulaciones para poder aplicar. “Tuve entrevistas, pero te hacen ir y no te dicen cuánto te van a pagar. Hoy estoy acá esperando que me den una posibilidad”, describió la mujer que viajó a la agencia de Pilar desde la localidad de Pacheco.

La realidad de Cintia actualmente “es complicada”. “Hoy por hoy no subsisto”, graficó.

Micaela relató que hace dos meses busca empleo y no le sorprendió el caudal de postulantes “porque hay mucha gente que está sin trabajo”, contó.

Su experiencia en las búsquedas le hizo ver que están en alza los avisos para cubrir puestos de manera eventual. “Te llaman para cuando hay más trabajo y después, nada”, describió.

Ella viene de haber prestado servicios en una fábrica durante cuatro años que, agregó, “se estaba viniendo abajo”. “No nos estaban pagando el sueldo asique decidí buscar algo donde mínimamente me paguen el sueldo como corresponde”, señaló.

“No tengo hijos y no pago alquiler, pero igual necesito un trabajo para vivir”, planteó Micaela.

Franco, en tanto, ante el caudal de gente consideró que “es complicado” que lo tomen para ocupar alguno de los 15 puestos disponibles.

En su caso, él ya tiene un trabajo pero no le alcanza el dinero que recibe, por lo que tuvo que salir a buscar un nuevo empleo que lo ayude a llegar a cubrir sus gastos.

“Tengo trabajo pero cobro bastante poco, y por eso busco otra cosa”, dijo.

Cintia, Micaela y Franco son las caras de una realidad que golpea con fuerza a los trabajadores. Y que va desde la angustia por llevar meses sin un empleo, hasta tener que buscar más de uno para poder subsistir.