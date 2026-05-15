Llega a Pilar una nueva recorrida del Camión con alimentos a precios accesibles, iniciativa que pisa el distrito de la mano de “Peronismo Militante Pilar”.

El Camión de Pastas y Lácteos volverá a acercar productos a precios populares en distintos barrios del distrito.

Según el cronograma, la jornada tendrá lugar el martes 19 de mayo, día en el que tienen previsto visitar tres barrios pilarenses.

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Así, de 8 a 9 horas, la primera parada será en el Barrio Nuestra Señora del Pilar – Maipú 1800 -; luego se trasladarán hacia Villa Morra en el horario de 9.30 a 11 horas en la intersección de Posadas y Soler.

El recorrido finalizará en las calles Santo Domingo y Nicaragua del barrio Agustoni desde las 11.30 horas y hasta agotar el stock de productos.

Desde Peronismo Militante expresaron que los vecinos que se acerquen y abonen sus compras Cuenta DNI podrán acceder al 40% de descuento con tope de reintegro, según promociones vigentes.

Combos

En tanto, destacaron que algunos de los combos disponibles ofrecerán 2 paquetes de empanadas, 2 paquetes de tapa pascualina, 1 Kg de ravioles, 1 paquete de ñoquis o fideos, 1 litro de leche, 1 litro de yogur, 1 postrecito; todo a solo 13 mil pesos.

