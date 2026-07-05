Las ventas minoristas de las pymes crecieron 0,9% interanual en junio, según el relevamiento mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De este modo, cortan una racha de 13 meses consecutivos de caídas y devolviendo cierto oxígeno al consumo de los comercios de cercanía.

El corte de la tendencia negativa se remonta a abril de 2025, cuando se había registrado el último incremento interanual positivo, de 3,7% frente al mismo mes de 2024. Desde entonces, el sector acumulaba más de un año de retrocesos ininterrumpidos hasta el dato de junio.

Puede interesarte

El aguinaldo y el Mundial dinamizaron el consumo

El repunte no estuvo exento de matices. En la comparación mensual desestacionalizada, las ventas cayeron 1,3% respecto de mayo, y el primer semestre de 2026 cerró con una retracción acumulada del 2,5%.

Según la entidad, la mejora interanual respondió a factores puntuales y no a un cambio de tendencia: "este incremento en la medición interanual se explicó por la inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y por el movimiento comercial que generó el Mundial de fútbol", señaló CAME.

El propio informe advirtió, además, que "el flujo de transacciones resultó altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual, lo que evidenció a un consumidor con el presupuesto restringido que priorizó consumos puntuales y continuó relegando la adquisición de bienes durables".

Perfumería y farmacia lideraron la suba por rubro

Entre los sectores con mejor desempeño se destacó Perfumería, con un alza interanual del 9,5% y un avance intermensual desestacionalizado del 7,7%, aunque acumula una baja de 3,7% en lo que va del año. Le siguió Farmacia, con una suba de 5,4% interanual y un acumulado positivo de 4,2% en 2026.

En tanto, Alimentos y bebidas creció 2,9% interanual, dinamizado por la demanda de bebidas, snacks y panificados en el marco del Mundial, y Textil e indumentaria subió 1,9%, impulsado por el recambio de temporada y la demanda de artículos deportivos.

Bazar y ferretería, los rubros más golpeados

Por su parte, tres ramas cerraron junio en terreno negativo. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles lideró las caídas con un retroceso interanual del 3,1% y un acumulado del 11% en el año, el más pronunciado de todo el relevamiento.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción bajó 2% interanual, afectado por la paralización de obras nuevas. Calzado y marroquinería, en tanto, descendió 1% interanual, con la competencia de las importaciones y el mercado informal como factores de peso.

El comercio electrónico sigue como el canal más dinámico

El informe también detectó un fuerte crecimiento de las ventas online entre los comercios con locales físicos, que subieron 16,7% interanual y 4,1% frente a mayo, consolidándose como uno de los canales con mejor desempeño del mes.

De cara a los próximos doce meses, el 52,3% de los comerciantes consultados espera que la situación se mantenga sin cambios, mientras que el 37,7% proyecta una mejora y un 10% anticipa un nuevo deterioro.