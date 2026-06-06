La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) y la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) participaron de la Cumbre de la Industria, desarrollada en el campus de la Universidad del Salvador (USAL).

El presidente de SCIPA, Alfredo Ventura, compartió una mesa de trabajo con Néstor Dolera, titular de CEPIP, en un encuentro orientado a analizar desafíos productivos, fortalecer vínculos institucionales y generar propuestas para el desarrollo del distrito.

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Empleo, comercio e industria en el centro del debate

Las entidades coincidieron en la necesidad de promover iniciativas que contribuyan a la creación de empleo, al fortalecimiento de los centros comerciales y al acompañamiento de las empresas con actividad en Pilar.

Desde ambas organizaciones remarcaron el valor de profundizar la articulación entre los actores económicos y educativos del municipio.

"Estamos convencidos de que la articulación entre las distintas fuerzas productivas es el motor para mejorar la calidad de vida en el municipio", expresaron tras la jornada.

Agenda de diálogo institucional

La participación en la cumbre se enmarca en una agenda de encuentros que busca consolidar espacios de trabajo conjunto entre instituciones, empresas y ámbitos académicos, con una visión compartida sobre el futuro productivo de Pilar.