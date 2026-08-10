La Sociedad de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Pilar (SCIPA) advirtió una vez más por los altos costos de financiamiento.

En un comunicado señalaron que "no resulta razonable ni sostenible que, en un contexto de inflación de un dígito, una familia, un empresario o un emprendedor deba afrontar costos financieros que pueden acercarse o superar el 100% anual en tarjetas de crédito o préstamos bancarios".

El planteo se conoció en el marco de un texto en el que la entidad adhirió al mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, durante la celebración de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

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El cuestionamiento al costo del crédito

Desde la entidad, presidida por Alfredo Ventura, afirmaron que "el crédito no puede convertirse en una barrera que asfixie a quien necesita sostener su consumo, su comercio, financiar capital de trabajo o invertir para producir", sostuvo SCIPA en el comunicado.

La cámara agregó que "una economía que pretende crecer necesita un sistema financiero que acompañe a la producción y a las familias, con tasas razonables y acordes a la realidad económica", expuso la entidad.

La adhesión al mensaje de García Cuerva

El planteo de la cámara se enmarcó en la adhesión al mensaje pronunciado por García Cuerva durante la homilía de San Cayetano, en la que el arzobispo sostuvo: "La libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona". SCIPA también acompañó el llamado del religioso a multiplicar la justicia social, el diálogo, la búsqueda de consensos y las oportunidades laborales para los jóvenes.

En el cierre del comunicado, SCIPA expresó su acompañamiento a quienes buscan trabajo, a quienes se esfuerzan por conservarlo y a comercios, industrias, empresas, emprendimientos y profesiones que generan oportunidades en Pilar.