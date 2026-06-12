Una de las esquinas más emblemáticas del centro de Pilar recuperó su actividad comercial con la apertura de una nueva propuesta gastronómica.

Es que este jueves abrió sus puertas Café Martínez, local que funciona en el edificio que durante años albergó a la tradicional Farmacia del Globo, en la intersección de las calles San Martín y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre.

Puede interesarte

La inauguración de la cafetería marca así la recuperación de un inmueble con un fuerte valor afectivo para los vecinos y suma una nueva propuesta gastronómica en una ubicación estratégica del casco céntrico.

La decisión de instalarse en esa zona responde a una estrategia que busca cubrir un segmento aún poco desarrollado. “Vimos que es una zona, el centro, que estaba desprovista de cafetería de especialidad. Está desarrollado gastronómicamente todo alrededor de la plaza, pero sentíamos que era algo que faltaba”, había explicado el gerente del local, Fernando Casartelli, a Pilar de Todos.

Así, la marca optó por una ubicación con fuerte identidad urbana. “Sabemos la importancia que tienen los locales alrededor de la plaza en todos lados, y este local cumplía con ese requisito”, destacaron desde la cadena.

Camino a la apertura, también sorprendió la convocatoria laboral ya que para cubrir los puestos de trabajo, el local recibió más de 4.000 postulaciones.