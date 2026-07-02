Las ventas de autos 0 kilómetro en Pilar cayeron 32,6% en junio: pasaron de 442 patentamientos en junio de 2025 a 298 este año, una baja de 144 unidades.

La comparación con mayo también marca retroceso. Ese mes se habían patentado 425 autos 0 km; junio bajó 127 unidades, un 29,9% menos.

En el acumulado enero-junio, el resultado también es negativo: 2.239 autos 0 km este año contra 2.867 en el mismo período de 2025, una baja del 21,9%.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por Pilar de Todos sobre la información de los cinco registros seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) que operan en el distrito.

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Motos nuevas y usados, en alza

Las motos nuevas tuvieron el comportamiento opuesto. En junio se patentaron 461 unidades, un 55,2% más que las 297 de junio de 2025, aunque 10,7% menos que en mayo (516). En el semestre acumulan 3.287 patentamientos contra 2.073 del año pasado, un 58,6% de suba.

Las transferencias de autos usados llegaron a 1.314 en junio, 10,2% más que las 1.192 de junio de 2025, y también subieron frente a mayo (1.257). En el semestre suman 7.687 operaciones, contra 7.510 de mismo período de 2025, un 2,4%.

Las motos usadas cerraron el cuadro con 375 transferencias en junio, 20,6% más que las 311 del año pasado, aunque con una baja del 0,8% frente a mayo. En el acumulado semestral quedaron prácticamente estables: 2.276 este año contra 2.277 en 2025.

El 0 km fue el único segmento del mercado automotor de Pilar que cayó en junio. Usados de autos, motos nuevas y motos usadas crecieron en la comparación interanual.