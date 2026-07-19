A la espera que el Gobierno mande al Congreso un proyecto de ley para modificar el mercado inmobiliario, la venta de inmuebles en la provincia de Buenos Aires tuvo un retroceso de casi 8% en el primer semestre de 2026, sobre todo con un fuerte enfriamiento del crédito hipotecario, lo que pone una luz roja en el sector.

De acuerdo a las cifras oficiales del Colegio de Escribanos bonaerense a las que accedió Agencia DIB, en el período enero-junio se escrituraron 55.035 propiedades en el territorio, un 7,8% menos que en el mismo período de 2025, cuando la cifra fue de 59.672.

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El semestre se completó con los datos de junio, que terminaron de confirmar que el mercado atraviesa un panorama complejo: las 10.702 compraventas representaron un descenso interanual del 9%.

Y si bien hay una mejora con respecto a mayo, lo cierto es que el encarecimiento de las tasas de interés y la reducción de los plazos de financiamiento impactaron en estos meses en el sector.

De hecho, la suba de los precios, hasta superar máximos históricos, expulsó del mercado a gran parte de ciudadanos. Y en este contexto, aquellos compradores que siguen con chances de hacer operaciones, vienen ganando cierto poder de negociación frente a los propietarios, a los que piden rebajas para firmar.

Las ventas del semestre contrastan contra un gran 2025, que en comparación con el período enero-junio de 2024 había registrado una suba del 45%. Pero en ese momento, el gran impulsor había sido el crédito hipotecario, algo que este año viene a un ritmo lento.

La caída del crédito hipotecario

Si bien las cifras actuales están por encima de las del primer semestre de los últimos años, quedaron rezagadas en comparación con 2018, cuando se vendieron 59.337 propiedades.

Cabe recordar que en parte de ese año y en 2017, las cifras del mercado estuvieron impulsadas por los créditos UVA del Gobierno de Mauricio Macri, que aún gozaban de muy buena salud.

Sin embargo, en este 2026, de las 55.035 operaciones registradas en el territorio, solamente 6.913 fueron a través de hipotecas, es decir un 12,5% del total.

No obstante, esas 6.913 ventas quedaron muy lejos de las 10.261 que se hicieron en el primer semestre del año pasado. Comparando datos, la caída es del 32,6%.

De hecho, junio terminó de confirmar la tendencia de este año. Durante este mes se firmaron 1.226 actos bajo esta herramienta, lo que implicó una caída interanual de 37 puntos respecto al mismo mes de 2025.

“Más allá de las variaciones intermensuales, consideramos que sigue siendo necesario fortalecer el crédito hipotecario para lograr una consolidación de las estadísticas del sector”, dijo el presidente del Colegio, Guillermo Longhi. (DIB)

