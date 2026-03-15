El uso de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,6% durante enero, un nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2025, cuando había alcanzado 55%, de acuerdo a datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El indicador refleja el grado en que las plantas industriales utilizan su potencial productivo. La medición permite observar el nivel de actividad del sector manufacturero y detectar períodos de expansión o retracción en la producción.

El dato de enero marca además uno de los niveles más bajos de los últimos meses. De hecho, se ubica apenas por encima del 53,2% registrado en marzo de 2024, lo que confirma un inicio de año con menor dinamismo en la actividad fabril.

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El resultado se explica por un contexto en el que varios sectores industriales continúan afectados por la debilidad de la demanda y los ajustes productivos, lo que impacta directamente en el nivel de utilización de las plantas.

A nivel sectorial, los registros muestran comportamientos dispares. Los niveles más altos de utilización de capacidad instalada se observaron en refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (67,6%) y sustancias y productos químicos (64,8%).

También se ubicaron en niveles relativamente elevados los sectores de papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%), que lograron sostener una mayor actividad productiva durante el inicio del año.

En contraste, varios rubros ligados al mercado interno mostraron niveles significativamente más bajos. Entre ellos se destacaron productos textiles (23,7%), industria automotriz (24%) y metalmecánica (31,4%), que figuran entre los sectores con menor uso de su capacidad instalada.

La caída interanual más marcada se registró justamente en la metalmecánica, afectada por una fuerte retracción en la producción de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos.

Según el índice de producción industrial manufacturero, la fabricación de maquinaria agrícola cayó 32,1% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico retrocedieron 35,8% en el mismo período.

La industria automotriz también mostró un deterioro significativo. El uso de la capacidad instalada en ese sector se ubicó en 24%, muy por debajo del 34,8% registrado en enero de 2025, en línea con una caída de 30,4% en la producción de vehículos.

Entre las pocas incidencias positivas se destacaron las industrias metálicas básicas, que lograron mejorar su desempeño respecto del año anterior impulsadas por un aumento de 17,2% en la producción de acero crudo.