El Gobierno de Javier Milei buscará otra vez este año eliminar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la Anses contemplada por la ley 27.160. Este beneficio se ajusta en base a la inflación de dos meses previos.



“Derógase los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”, indica el artículo 17 del proyecto oficial de Presupuesto 2027, que envió Milei al Congreso. Son tres artículos clave de la ley que dispone la movilidad automática de las asignaciones familiares tanto para el valor, los rangos y los topes de ingresos del grupo familiar para percibirlas.

En el proyecto de Presupuesto 2026, la administración libertaria había intentado avanzar con un cambio similar, pero fue rechazado por los legisladores. Ahora volverá a la carga y si bien eso no significaría que las asignaciones queden congeladas, será el Ejecutivo el que conserve las facultades para fijar o aumentar los valores.

El artículo 1° determina que las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 -con excepción de la asignación por maternidad- son móviles. También establece que el ajuste debe aplicarse tanto sobre los montos de los beneficios como sobre los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quiénes pueden cobrarlos.

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Ese esquema comprende no solo la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), sino también las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras prestaciones contributivas y no contributivas.

Los números de las asignaciones familiares



Las planillas presupuestarias que envió el Ejecutivo al Congreso contemplan $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares durante 2027. Se trata de un aumento nominal de 22,9% frente a los $11,68 billones estimados para 2026. No obstante, ese crédito agregado no permite conocer qué aumentos recibiría cada prestación ni cómo se distribuirían a lo largo del año si desaparece la regla vigente.

A principios de septiembre, la Anses fijó un aumento de 2,11% en los topes de ingresos mensuales y las escalas para que los trabajadores con hijos cobren el salario familiar del sistema CUNA (ex SUAF).

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La Anses acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante -$30.806,20- queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $191.900 y el máximo a $383.800, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Fuente: Agencia DIB