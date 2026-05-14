La morosidad en el crédito fintech marcó un récord en marzo: casi uno de cada cuatro pesos prestados por entidades no bancarias presenta algún grado de irregularidad, según un relevamiento de la consultora EcoGo.

El dato más crítico es el de los préstamos clasificados directamente como "irrecuperables". Ese segmento pasó de representar el 2,6% de la cartera total en marzo de 2025 al 10,8% en marzo de 2026, cuatro veces más en apenas doce meses. En términos de volumen, el salto fue de $232.000 millones a $1,542 billones.

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El deterioro no se limitó al segmento más grave. La irregularidad total —que incluye créditos en riesgo medio, alto e irrecuperable— trepó del 10% al 27,5% en el mismo período. Sobre un stock total de crédito no bancario de $14,273 billones, los préstamos en situación irregular suman $3,925 billones.

La curva del deterioro

El informe de EcoGo permite reconstruir la velocidad de caída. En septiembre de 2025, la mora total era del 18,7%. Para diciembre había escalado al 23,1%. En enero de 2026 llegó al 24,8% y en marzo cerró en el máximo actual de 27,5%.

Naranja X y Mercado Pago, con mayor exposición

Las dos empresas con mayor participación en el mercado de crédito no bancario son Naranja X, con el 37,7% del total de préstamos, y Mercado Pago, con el 14,8%. Ambas concentran más de la mitad de una cartera que acumula el mayor nivel de irregularidad desde que se tiene registro sistematizado del sector.

Señales de techo

El informe también rastrea la presión sobre los ingresos de las familias. La deuda de los hogares, medida en relación a los salarios, bajó del 155% en octubre de 2025 al 145% en marzo de 2026. Ese descenso, combinado con la desaceleración en el otorgamiento de nuevos créditos, llevó a EcoGo a señalar que "existen señales de que la morosidad podría estar acercándose a un techo".