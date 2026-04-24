Beneficiarios del Plan Volver al Trabajo continúan en estado de alerta ante la posibilidad de que el programa nacional deje de abonarse en los próximos meses.

En Pilar, el concejal Manuel Cáceres expresó preocupación por el futuro de la asistencia y por el impacto que tendría una eventual suspensión en los sectores más vulnerables.

El eje de la discusión se concentra en el reciente fallo judicial que ordenó al Estado nacional garantizar la continuidad del programa, que actualmente entrega un ingreso mensual de 78 mil pesos a cada beneficiario.

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En una entrevista concedida al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9) Cáceres sostuvo que la importancia del plan excede a quienes cobran de manera directa.

“No es solo lo que recibe una persona, sino lo que se mueve dentro del barrio. Esa plata sostiene comedores, merenderos y pequeñas economías locales”, afirmó.

Según detalló el edil, en el distrito de Pilar son más de 7.000 personas las que dependen de ese ingreso mensual. En ese sentido, advirtió que una interrupción del programa también afectaría el consumo cotidiano en los barrios.

“Son cientos de millones que dejan de circular en consumos básicos como alimentos, pañales o garrafas”, señaló.

Además, remarcó que entre los beneficiarios no solo hay integrantes de organizaciones sociales, sino también trabajadores informales que encuentran en ese dinero un respaldo mínimo para sostener sus gastos esenciales.

Incertidumbre

El concejal indicó que el último pago fue realizado este mes y que ahora todo dependerá de la postura que adopte el Gobierno nacional frente a la resolución judicial.

“El fallo está, pero el Gobierno puede acatarlo o no. Por eso estamos en estado de alerta y visibilización”, advirtió.

En paralelo, señaló que distintas organizaciones sociales y representantes legislativos impulsan acciones para exigir el cumplimiento de la medida tanto en el plano judicial como político.

“La gente no sabe si el mes que viene va a cobrar. Y eso desorganiza todo: desde la comida hasta la posibilidad de que un chico tenga para la escuela”, expresó.

Y cerró: “El trabajo sin salario es esclavitud. Y muchos de los beneficiarios trabajan todos los días en la economía popular”.