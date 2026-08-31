Banco Provincia lanzó nuevas líneas de financiamiento para facilitar el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, impulsar la actividad de la construcción. Las opciones incluyen créditos UVA para construir o refaccionar, préstamos para viviendas modulares, un hipotecario tradicional y financiamiento para la compra de materiales.



La principal novedad es el crédito UVA Casa Propia, destinado a la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas. Permite acceder hasta 250.000 UVA, unos $524 millones al valor de la unidad al 31 de agosto, con un plazo de hasta 20 años y una tasa desde el 9% nominal anual más actualización UVA.

El financiamiento puede cubrir hasta el 80% del valor de tasación o presupuesto para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia y hasta el 70% para el resto. Se admiten hasta tres titulares y la relación cuota-ingreso máxima es del 25% para clientes con haberes y del 20% para los demás.

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Una de las características centrales es la incorporación de una cláusula vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). El mecanismo compara la evolución de la cuota ajustada por UVA con otra calculada según los salarios. Si la primera resulta superior, el banco bonifica la diferencia, con el objetivo de reducir el impacto de una eventual suba de las cuotas por encima de los ingresos.

Según explicó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, la nueva línea busca no sólo facilitar el acceso a la vivienda sino también "impulsar la actividad económica", debido al impacto que la construcción tiene sobre la producción de materiales, los comercios, las pymes y el empleo.

Créditos para viviendas modulares

Como complemento del hipotecario, Banco Provincia incorporó un préstamo personal para la compra de viviendas modulares, que permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, incluido el IVA, con un máximo de $100 millones y un plazo de hasta 96 meses.

Para quienes cobran sus haberes en el banco, la tasa es de UVA más 9% anual, mientras que para el público general asciende a UVA más 15%.

Al tratarse de un préstamo personal, no requiere hipoteca ni intervención de escribano. Además, se pueden combinar hasta tres préstamos para financiar un mismo proyecto, siempre que no superen el valor total de la vivienda. Los fondos son girados directamente a la empresa proveedora adherida.

Crédito hipotecario tradicional

La entidad también mantiene una línea de créditos hipotecarios tradicionales a tasa fija en pesos para comprar, construir, ampliar, terminar o refaccionar viviendas.

El monto máximo equivale a USD 250.000, actualmente unos $377,5 millones, con un plazo de hasta 240 meses. El banco financia hasta el 80% del valor para quienes acreditan sus haberes y hasta el 70% para el resto.

El crédito admite hasta tres titulares, permite afectar hasta el 40% de los ingresos y tiene una tasa desde el 24% anual.

Préstamos para comprar materiales



Por último, Banco Provincia ofrece préstamos personales para la compra de materiales de construcción en comercios adheridos, como corralones, pinturerías y casas de sanitarios.

La operación se realiza de manera digital en el mismo punto de venta, con la aceptación del préstamo a través de Home Banking BIP o Cuenta DNI.

El financiamiento alcanza hasta $50 millones, con plazos de entre 12 y 72 meses y una tasa desde el 55% anual.

Con estas alternativas, Banco Provincia busca ampliar las opciones de financiamiento para sus clientes que necesitan comprar, construir o refaccionar una vivienda, al tiempo que apunta a dinamizar la cadena de actividades vinculadas con la construcción.

Fuente: Agencia DIB