En sintonía con el Banco Nación que días atrás lanzó una línea de créditos UVA para financiar la compra de autos 0km y usados, ahora llegó el turno del Banco Provincia que sumó una nueva herramienta para acceder a vehículos con tasas desde 6%, la más baja del mercado.

La banca pública puso en el mercado Préstamo Acá Tu Auto, una nueva herramienta de financiamiento destinada a facilitar la compra de vehículos 0 km y usados directamente en concesionarias adheridas.

La línea permite financiar hasta el 100% del valor de la operación, con montos que van desde 100 mil hasta 50 millones de pesos, según las condiciones vigentes y la evaluación crediticia del cliente.

Los créditos se ofrecen en dos modalidades: UVA y tradicional. La primera tiene la tasa más baja del mercado, que arranca en UVA + 6% anual, con plazos que van de 12 a 48 meses. Por su parte, la opción tradicional tiene tasa fija desde 55% anual y plazos de devolución de 12 a 72 meses.

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Para obtener el préstamo, primero se debe elegir un vehículo en una empresa adherida, donde se ofrece una propuesta de financiamiento con condiciones personalizadas. Una vez aceptada, la operación se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales. Luego, el crédito se cancela en cuotas mensuales mediante débito automático en cuenta.

Dónde comprar autos con el crédito del Banco Provincia

El producto ya se encuentra disponible en más de 70 concesionarias de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Allí, las personas interesadas pueden consultar las condiciones de financiación al momento de elegir su vehículo. En los próximos días habrá más concesionarias adheridas que estarán publicadas en el buscador de comercios de la web de Banco Provincia: https://www.bancoprovincia.com.ar/prestamoaca/

El préstamo a distancia, se informó, está disponible también para: motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería y alojamiento y transporte de pasajeros.

FUENTE: Agencia DIB