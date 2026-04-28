El Gobierno nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), paso formal y obligatorio antes de concretar la privatización de la empresa.

La medida quedó instrumentada mediante la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley de Bases.

El contrato establece una concesión de 30 años, con opción de prórroga por 10 años adicionales, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos Pilar.

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Qué dice el contrato aprobado

El texto oficial sostiene que, "con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, debía contarse con un Contrato de Concesión que regule con mayor claridad las obligaciones y los derechos tanto del concedente como del concesionario".

El objetivo declarado es otorgar previsibilidad jurídica a los futuros inversores. El esquema prevé la venta de al menos el 51% de las acciones a un "operador estratégico", mientras que el porcentaje restante saldrá a cotización en la Bolsa.

El Gobierno encuadra la medida dentro de lo que define como una "transformación de importancia refundacional" para un servicio que hoy alcanza a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.

Pilar y el conurbano, dentro del mapa de concesión

Además del distrito de Pilar, el contrato cubre los siguientes municipios de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

La hoja de ruta: dos etapas

El contrato define un esquema de transición en dos fases. Durante el período 2024-2026, AySA deberá cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su gestión y sanear sus cuentas bajo administración estatal.

A partir de enero de 2027 arrancará el "Primer Ciclo Tarifario" bajo control privado, en el que el nuevo operador deberá cumplir las metas de inversión y expansión de red que haya acordado en el contrato aprobado.

Próximo paso: licitación internacional

Con el contrato publicado, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene habilitación para lanzar el pliego de licitación nacional e internacional.

Ese proceso determinará qué empresas podrán presentarse para hacerse cargo del manejo del servicio en una de las zonas de mayor densidad poblacional del país.

Expansión de los servicios de agua y cloacas

"La aprobación de este nuevo contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización”, señaló Diego Chaher, Titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

El objetivo, señalaron desde la empresa, es “atraer operadores e inversores con capacidad técnica y financiera, garantizando la continuidad de los servicios y el cumplimiento de los objetivos de mejora y expansión de los servicios de agua y cloacas para los usuarios”.

“Esta medida consolida una nueva etapa para AySA, basada en criterios de eficiencia, sustentabilidad y planificación de largo plazo. El nuevo Contrato de Concesión, junto con el proceso de ordenamiento financiero y la incorporación de inversión privada, establece condiciones para fortalecer la prestación del servicio, ampliar la cobertura en el AMBA y promover un esquema de gestión con mayor previsibilidad y control”, concluyeron desde la empresa.