El Ministerio de Economía aprobó, mediante la Resolución 884/2026, la primera etapa de la licitación para privatizar cuatro corredores viales nacionales: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.

Dieciocho firmas presentaron ofertas

Para este proceso se presentaron dieciocho firmas y cuarenta y una ofertas. La Comisión Evaluadora recomendó desestimar trece ofertas por incumplimientos formales y precalificar al resto para continuar en el proceso licitatorio de Corredores Viales SA.

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Entre las firmas que continúan en carrera figuran Rovella Carranza-JCR, IEB Construcciones-Trading MRG, CPC SA, Panedile Argentina-Supercemento-Eleprint y Basaa-Cecosa.

La impugnación de Creditech SA-Plantel SA

La resolución también hizo lugar a un reclamo presentado por Creditech SA-Plantel SA contra su exclusión del proceso.

La Comisión Evaluadora había cuestionado en un primer momento su solvencia económico-financiera, pero tras revisar la impugnación concluyó que "la diferencia entre el índice requerido y verificado carecía de entidad objetiva suficiente" para justificar el descarte, por lo que recomendó su precalificación en los cuatro tramos.