La provincia de Buenos Aires autorizó una actualización en las cuotas de los colegios privados que reciben subsidios estatales para el pago de salarios docentes.

El nuevo esquema, que regirá desde abril, fue comunicado por la Dirección General de Cultura y Educación y establece bandas arancelarias diferenciadas según el nivel educativo y el porcentaje de aporte que recibe cada institución.

De acuerdo a lo informado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), en el nivel inicial y primario las escuelas con el 100% de subsidio estatal podrán cobrar hasta $32.880 mensuales, mientras que aquellas con aportes del 40% podrán alcanzar los $148.660. En el nivel secundario, los valores se ubicarán entre $36.200 y $193.160.

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En tanto, los establecimientos de educación técnica, agraria o artística tendrán aranceles que irán desde $41.790 hasta $221.070, según el nivel de subvención.

Suba salarial

El nuevo cuadro responde a la actualización de los costos del sistema, en particular tras los acuerdos paritarios alcanzados por el Gobierno bonaerense con los gremios docentes. Según datos del sector, el incremento acumulado en los salarios entre enero y abril llega hasta el 17%, considerando tanto las subas al básico como sumas no remunerativas.

Desde Aiepa señalaron que la adecuación de las cuotas se da en un contexto complejo para la gestión educativa privada. “Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes, de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones”, explicó el secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita.

El dirigente agregó que, pese a los incrementos autorizados, los valores de las cuotas se ubican por debajo de la evolución de los costos operativos. “Las escuelas hacen un gran esfuerzo para que no se altere el funcionamiento diario de los centros educativos”, sostuvo.

A este escenario se suman otros factores que, según el sector, complican la administración de los establecimientos, como el aumento de tasas, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros.

También advirtieron que en muchos casos los colegios deben afrontar subas salariales antes de contar con la autorización oficial para actualizar los aranceles.

El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 30% de la matrícula total y alberga a más de 1,3 millones de alumnos. Aproximadamente el 70% de las instituciones recibe algún tipo de aporte estatal, lo que implica que sus cuotas están reguladas por el Gobierno provincial, mientras que el resto puede fijar valores libremente.

En los últimos años, además, se registraron cierres de establecimientos en distintos puntos del conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Según indicaron desde el sector, se trata de un fenómeno que se profundizó tras la pandemia y que está vinculado a la baja de la natalidad, la pérdida de matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años— y las dificultades económicas de las familias.

En ese contexto, también se incrementaron los niveles de morosidad y se detectaron casos de instituciones que atraviesan situaciones críticas, con endeudamiento o necesidad de recurrir a financiamiento para afrontar el pago de sueldos y cargas sociales.