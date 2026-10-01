A partir de este jueves 1 de octubre de 2026, comenzaron a regir una serie de aumentos en distintos rubros de la vida cotidiana. Entre ellos se destaca el transporte público, que continúa registrando subas con un peso significativo sobre el presupuesto de los ciudadanos.

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento de entre 3,6% y 3,7%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasó a costar entre $920,48 y $1.507,58, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Por su parte, el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibe un incremento del 3,7%. La nueva tarifa con SUBE registrada pasó a costar $1.817, mientras que la tarifa sin nominalizar subió a $2.541,10. En el caso del Premetro, el valor aumentó a $635,95.

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En cuanto a los trenes metropolitanos, el último ajuste mensual se aplicó a comienzos de septiembre. En aquella oportunidad, el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada. Según se informó, en caso de fijarse un nuevo incremento, deberá ser publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

Finalmente, los peajes porteños también recibieron una actualización en el décimo mes del año. Los mismos subieron un 3,7% para los vehículos livianos de dos ejes.