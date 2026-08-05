Una nueva tabla de valuación para autos y motos entró en vigencia el 1 de agosto, incrementando el costo de los trámites de patentamiento y transferencia de vehículos. La medida fue formalizada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) a través de la Disposición 160/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa reemplaza los valores que regían desde finales de 2025 con nuevos aranceles que impactan directamente en la inscripción inicial y en las operaciones de vehículos usados en los Registros Seccionales.

Cómo se calcula el nuevo valor

Para determinar los nuevos valores de referencia, la DNRNPACP utilizó un procedimiento técnico que contrastó las cifras anteriores con estadísticas de organismos que nuclean al comercio automotriz. En los considerandos de la disposición se indicó que se consultaron datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En los casos de vehículos cuyo modelo y año no figuren específicamente en la nueva tabla, los Registros Seccionales deberán calcular su valor adicionando un 8% al valor establecido para el año inmediato anterior, según se detalla en la norma.

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Acceso a los nuevos valores

Desde el organismo aclararon que la medida es de interés general y busca adecuar los valores de los registros a la realidad actual del mercado automotriz. Los nuevos valores específicos por marca y modelo se podrán consultar a través del sitio web oficial de la DNRPA, donde están disponibles todas las tablas actualizadas para consulta de los interesados.

