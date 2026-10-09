La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) oficializó un incremento en los valores de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de la Ruta 6. La medida, que responde a resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, entrará en vigencia este sábado 10 de octubre.

En el peaje de Hudson, los vehículos de dos ejes deberán abonar 2.600 pesos en sentido a La Plata durante el horario no pico, lo que representa un ajuste del 8,3%. En sentido a la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa para la misma categoría ascenderá a 5.200 pesos. Por su parte, el peaje de Quilmes-Berazategui-Bernal tendrá un costo de 1.900 pesos.

Respecto a la Ruta 6, las cabinas de San Vicente y Las Heras fijaron un valor de 2.276 pesos para autos de dos ejes. Asimismo, aunque la cabina de Los Cardales aún no se encuentra habilitada, la tarifa prevista para dicha categoría será de 4.552 pesos. Este corredor opera mediante un sistema de cobro electrónico sin barreras que determina automáticamente la categoría del vehículo.

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El esquema de actualización en la autopista Buenos Aires-La Plata se basa en un mecanismo trimestral aprobado en 2024. Este sistema combina el índice de salarios del sector registrado (55%), el Índice de Precios Internos al por Mayor (25%) y el Índice de Precios al Consumidor (20%), todos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En cuanto a la Ruta 6, la Provincia autorizó una actualización trimestral basada en la variación del IPC desde diciembre de 2016.