Aumentan los colectivos del AMBA: cuánto costará viajar en abril
Los nuevos valores estarán vigentes desde el miércoles. A cuánto se irá el boleto mínimo en las líneas que gestionan CABA y la Provincia.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará desde el miércoles 1 de abril un aumento cercano al 5% en las tarifas de colectivos. Este ajuste responde al esquema de actualización mensual, que combina el índice de inflación (2,9%) con un adicional del 2%.
Esta modificación alcanzará tanto a los pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que pasarán a abonar el mínimo de $715,24, como a quienes circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, cuyo pago será de $871,30.
Mientras el Gobierno porteño dispuso un alza de 4,9% para el boleto de colectivos, la gestión bonaerense estableció un ajuste de 4,6% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.
Colectivos PBA
A partir del 1 de abril, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,6%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:
El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $832,57 a $871,30;
Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63;
Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40;
Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.
Viajes de más de 27 km: $1141,46
Aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.
Colectivos CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,9%. Los nuevos valores para viajar desde el miércoles en las 31 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño quedarán los siguientes:
El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $$715,24.
Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.
Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.
Recorrido de 12 a 27 km: $917,24.
Fuente: Agencia DIB