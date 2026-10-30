Las tarifas de electricidad aumentan 3,57% y las de gas 2,17% desde el domingo, según se desprende de los nuevos cuadros tarifarios publicados este viernes por los organismos reguladores.

El ajuste en electricidad solo impacta en el AMBA, ya que en las provincias está a cargo de los entes reguladores locales.

Según estimaciones de la Secretaría de Energía que recibió Agencia Noticias Argentinas, en el AMBA este aumento implica un alza en las facturas que reciben los usuarios de $ 1.700. No obstante, cálculos realizados por Energía estiman que para 3 de cada 4 usuarios el aumento promedio ronda los $1.150.

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En el caso del gas, el aumento promedio es de 2,17% en todo el país.

Por otra parte, Energía informó que se prorrogó el consumo base bonificable en 200 kWh, igual que en septiembre y octubre (según el cronograma original, el bloque era de 150 kWh entre septiembre y noviembre).

A su vez, se mantiene la bonificación del 50% general + 25% extraordinaria, es decir 75% de descuento sobre la energía para quienes cumplan los requisitos de los Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF).

En el caso del gas natural se prorroga la bonificación general del 50%, igual que en octubre (según el cronograma original del SEF, debía ser 0%), más 24,25% extraordinaria, es decir 74,25% de descuento.

La tarifa de electricidad se actualiza todos los meses con una fórmula que combina los precios mayoristas (IPIM) y los precios al consumidor (IPC).

“El aumento de este mes se explica porque el IPIM subió, por el efecto en los costos de la guerra en Medio Oriente”, señalaron desde Energía.

Agencia NA