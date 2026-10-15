Desde este jueves 15 de octubre de 2026, rige un nuevo cuadro tarifario para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Según lo establecido por una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense publicada en el Boletín Oficial, la tarifa básica asciende a 114.106 pesos.

La medida pone fin a un periodo de tres meses de congelamiento en los valores del servicio. La última actualización se había fijado a fines de 2025 y estaba vigente desde el 16 de enero de 2026, con un costo base de 97.057,65 pesos, IVA incluido.

El incremento del 17,56% responde a la solicitud presentada por las empresas concesionarias para el semestre iniciado el 16 de julio. Este pedido se fundamentó en el acuerdo salarial alcanzado entre el sindicato SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

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El esquema de costos de la VTV se calcula tomando como referencia el salario básico del operario de categoría 1, definido en el convenio colectivo de trabajo 594/10. Para el periodo de abril a junio de 2026, dicho salario se estableció en 1.630.085,67 pesos, lo que representa el 7% del valor de la tarifa básica aplicada.

Esta actualización alcanza a los vehículos de hasta 2.500 kilos y sirve como base para determinar el resto de las categorías. De esta manera, el costo para las motos rondará los 45.614 pesos, mientras que para los vehículos pesados de más de 2.500 kilos el valor será de aproximadamente 205.264 pesos.