El gobierno de la provincia de Buenos Aires habilitó un aumento en la tarifa de colectivos para compensar la suba del combustible, por lo que desde este lunes implementan una suba de 11% en los precios de los boletos.



“Se aplica un aumento del 11,16% en las líneas provinciales (desde la 200 a la 499) y municipales (desde la 500 en adelante) del Conurbano”, precisaron desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Así, en los Servicios Urbanos Provinciales del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el boleto mínimo pasa a estar $968,57 y $1937,14 en caso de tener la tarjeta SUBE sin registrar.

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Tarifario

Boleto mínimo hasta 3 km: de $871,30 a $968,57.

Recorrido de 3 a 6 km: de $970,63 a $1089,64.

Recorrido de 6 a 12 km: de $1045,40 a $1210,71.

Recorrido de 12 a 27 km: de $1120,24 a $1452,85.

Recorrido de más de 27 km: de $1194,56 a $1708,07.

Para los Servicios Urbanos Provinciales de Gran La Plata, en tanto, el valor mínimo pasa de $948,91 a $1054,87 desde hoy y sin SUBE registrada queda a $2109,70. En este caso, el resto de las tarifas quedan así:

Recorrido de 3 a 6 km: de $1035,90 a $1162,91.

Recorrido de 6 a 12 km: de $1120,94 a $1298,20.

Recorrido de 12 a 27 km: de $1200,46 a $1556,88.

Recorrido de más de 27 km: de $1266,73 a $1811,26.



¿Por qué registrar la SUBE?



El proceso de registro de la tarjeta SUBE abarata el precio del boleto, y permite recuperar el saldo en situaciones de pérdida o deterioro y visualizar los movimientos y descuentos asociados.

Además, el registro habilita la realización de gestiones a través del sitio web de SUBE, con tan solo una clave personal, y facilita el acceso a la Tarifa Social para aquellos que estén contemplados dentro de los grupos beneficiarios.

El primer paso para registrar la SUBE consiste en crear una cuenta en el sitio web argentina.gob.ar/SUBE.

Luego se debe acceder a la sección “Registrala”, donde se desplegarán los siguientes pasos a seguir. Dentro de esta sección, se encontrará un formulario que solicitará al usuario completar sus datos personales y el número de tarjeta.

Una vez ingresada la información, se requerirá que el usuario elija una clave de cuatro dígitos para establecer la cuenta.

Finalmente, tras completar este proceso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el registro ha sido realizado exitosamente.



Tarifa Social de la SUBE



Un punto a tener en cuenta de acuerdo a la resolución del Gobierno es que aquellos que tienen la Tarifa Social, dirigida a un grupo de beneficiarios Anses como los jubilados y pensionados o los que cuentan con AUH, mantienen un descuento. Para obtener la tarifa es necesario realizar el trámite de manera virtual a través de Mi ANSES y el requisito previo es tener una cuenta en la página web de SUBE.

El primer paso es ingresar a la plataforma de Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego hay que dirigirse a la sección Programas y Beneficios y clickear en Generar PIN SUBE. El PIN generado, que es un código de 6 dígitos, se debe vincular a la cuenta de la tarjeta SUBE.

Por último, el usuario debe dirigirse a una terminal automática SUBE para completar la activación del beneficio.

Fuente: Agencia DIB

