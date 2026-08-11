Un fondo money market del Banco Provincia rindió tres puntos porcentuales más que una cuenta remunerada de una billetera virtual líder del mercado en el último año, según un estudio difundido por la entidad bonaerense. El dato reabre la comparación entre dejar el dinero parado en una fintech o moverlo hacia instrumentos de inversión bancarios.

Una brecha de tres puntos en doce meses

El banco tomó como referencia el período comprendido entre julio de 2025 y julio de 2026. En ese lapso, "la cuenta remunerada de una de las billeteras fintechs más populares del mercado tuvo una rentabilidad interanual de 28%. En ese mismo período, el money market de Banco Provincia generó un interés de 31%", señaló la entidad.

Esa diferencia, explican desde el banco, no es menor: a lo largo de un año y dependiendo del capital invertido, puede traducirse en varios miles de pesos adicionales para quien elige mover sus ahorros a otra opción.

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Doce fondos según el perfil del inversor

Para captar esos ahorros, Banco Provincia cuenta con una oferta de 12 fondos comunes de inversión: 8 en pesos y 4 en dólares, cada uno armado con una combinación distinta de activos financieros pensada para distintos apetitos de riesgo.

Dentro de ese menú, el más elegido por quienes priorizan tener el dinero siempre a mano es el Fondo Raíces 24/7, que ofrece disponibilidad inmediata todos los días del año, aunque no es el que mejor rinde entre las opciones del banco. Quienes buscan un rendimiento mayor y pueden resignar algo de esa inmediatez tienen otras alternativas dentro de la misma oferta de FCI.

Sobre la lógica de mover el dinero hacia estos instrumentos, el banco planteó: "Invertir es un proceso simple que puede realizarse en pocos pasos desde los canales digitales de Banco Provincia. Así, el dinero que permanece inmovilizado en una cuenta remunerada puede trasladarse a una alternativa que busca maximizar el rendimiento sin resignar accesibilidad ni flexibilidad para afrontar gastos cotidianos".

Sin resignar liquidez diaria

Puntualmente sobre el Fondo Raíces 24/7, remarcaron que combina rendimiento con acceso permanente al dinero: “En un contexto en el que cada punto de rentabilidad cuenta, dejar el dinero simplemente estacionado en una cuenta remunerada puede no ser la estrategia más eficiente. Con apenas un par de clics, los ahorristas tienen la posibilidad de acceder al Fondo Raíces 24/7, que combina dos atributos muy valorados por quienes administran sus ahorros cotidianos: rentabilidad y disponibilidad inmediata”, consignó DIB.

Ese fondo permite depositar y retirar dinero en cualquier momento, incluidos sábados, domingos y feriados, por lo que puede usarse igual que una cuenta corriente sin perder el rendimiento acumulado.

Un simulador para comparar antes de decidir

El banco habilitó además un simulador online donde cualquier usuario puede comparar el rendimiento histórico de los distintos fondos y calcular cuánto habría crecido una inversión determinada en distintos períodos, como herramienta para decidir con más información antes de mover los ahorros.

Cómo abrir la cuenta para invertir

El trámite se hace íntegramente desde el home banking de Banco Provincia. El usuario debe pedirle al asistente virtual PIA la apertura de una CuentaCuotapartista, un paso sin costo que el asistente completa validando cada instancia junto al cliente.

Con la cuenta ya habilitada, la inversión se concreta ingresando al menú Inversiones, luego Nuevas inversiones, después Fondos Comunes de Inversión, y eligiendo ahí el fondo elegido.