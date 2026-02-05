Tras casi tres meses de haber sido anunciado, Argentina y Estados Unidos firmaron hoy un acuerdo marco de comercio e inversiones que implicará una baja de aranceles y barreras para-arancelarias con el objetivo, según se informó, de mejorar el intercambio comercial y el flujo de inversiones entre ambos países.

La novedad fue comunicada por el canciller Pablo Quirno luego de mantener una reunión en Washington con Jamieson Greer, el representante comercial norteamericano, encargado de firmar en nombre de su país. "Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del USTR por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera", anunció Quirno en X.

Aunque aún no se conocen los detalles del acuerdo, que será publicado en forma oficial en las próximas horas, la firma del acuerdo representa un paso clave en la política de alineamiento estratégico con el gobierno de Trump que lleva adelante Milei.

El entendimiento abarca aspectos como aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual, minerales críticos, acceso a los mercados agrícolas, incluyendo el de carne vacuna, y regulaciones para bienes tecnológicos.

Aunque en un primer momento se había apostado a que la firma final del acuerdo fuera entre Trump y Milei en persona, fuentes al tanto de las negociaciones no habían descartado que finalmente fuera otro el funcionario argentino que pusiera la rúbrica final. Como fuere, la relación entre ambas administraciones atraviesa un momento de solidez, apalancada por la sintonía personal entre ambos presidentes.

Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.



Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo.



🇦🇷🤝🇺🇸



La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026

La firma de este jueves ratifica la alianza estratégica entre el gobierno de Donald Trump y el de Javier Milei y sucede después de que el 13 de noviembre se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

El Gobierno esperaba con ansiedad el anuncio del acuerdo definitivo ya que en los últimos días EE.UU. había firmado documentos comerciales con El Salvador y Guatemala, dos países que también habían suscripto un acuerdo marco aquel día.

En la firma de hoy, Quirno estuvo acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti.

Algunos puntos clave del acuerdo marco

1) Reducción de Aranceles: Se contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EE. UU. un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos.

2) Sector Agropecuario: Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna.

3) Minería y Energía: El acuerdo busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos.