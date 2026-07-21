ARCA oficializó los nuevos montos del monotributo, con una suba del 16,8% en las escalas de facturación y en las cuotas mensuales de todas las categorías. La actualización regirá desde el 1° de agosto y responde a la inflación acumulada durante el primer semestre, medida por el INDEC.

Los monotributistas alcanzados por el cambio de categoría podrán recategorizarse hasta el 5 de agosto sin sufrir penalidades. El primer pago con los valores actualizados vencerá el 20 de agosto.

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Nuevos topes de facturación por categoría

Categoría A: hasta $12.009.410,45

Categoría B: hasta $17.595.182,74

Categoría C: hasta $24.670.494,31

Categoría D: hasta $30.628.651,43

Categoría E: hasta $36.028.231,33

Categoría F: hasta $45.151.659,41

Categoría G: hasta $53.995.798,87

Categoría H: hasta $81.924.660,37

Categoría I: hasta $91.699.761,90

Categoría J: hasta $105.012.519,20

Categoría K: hasta $126.610.838,75

Cuánto se pagará por mes desde agosto

Categoría A: $49.527,18 (servicios y bienes)

Categoría B: $56.379,08 (servicios y bienes)

Categoría C: $66.020,12 (servicios) / $64.530,58 (bienes)

Categoría D: $84.612,93 (servicios) / $82.564,81 (bienes)

Categoría E: $119.811,45 (servicios) / $108.267,51 (bienes)

Categoría F: $150.784,21 (servicios) / $129.930,65 (bienes)

Categoría G: $230.312,94 (servicios) / $158.815,05 (bienes)

Categoría H: $522.706,68 (servicios) / $317.895,01 (bienes)

Categoría I: $963.747,86 (servicios) / $474.992,78 (bienes)

Categoría J: $1.167.299,76 (servicios) / $580.793,69 (bienes)

Categoría K: $1.614.446,04 (servicios) / $702.103,24 (bienes)

Cómo hacer la recategorización

El trámite se realiza con CUIT y clave fiscal en el servicio Monotributo de ARCA, seleccionando la opción "Recategorizarme". El sistema permite revisar los datos registrados, actualizarlos si corresponde y confirmar el trámite descargando el formulario F.184 con la nueva credencial de pago.

Quienes solo emiten factura electrónica y llevan 12 meses completos en el régimen acceden a la modalidad simplificada, que muestra automáticamente la facturación anual.

No deben recategorizarse quienes mantengan los mismos parámetros del semestre anterior ni los monotributistas con menos de seis meses de actividad.

Qué pasa si no se hace el trámite

ARCA puede aplicar una recategorización de oficio cuando detecta inconsistencias entre la categoría declarada y datos fiscales como compras, gastos o acreditaciones bancarias.

En ese caso, notifica al contribuyente por el domicilio fiscal electrónico, quien puede apelar mediante el servicio Presentaciones Digitales dentro de los plazos previstos.