La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una prórroga impositiva que beneficia a contribuyentes de todo el país: las presentaciones de declaraciones juradas y el pago del saldo de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular del período fiscal 2025 podrán realizarse hasta el 27 de julio de 2026, inclusive.

La medida, instrumentada mediante la Resolución General 5851/2026 y publicada en el Boletín Oficial, reemplaza el calendario de vencimientos que estaba vigente. Alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas.

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¿Por qué se extendió el plazo?

En los considerandos de la norma, ARCA precisó que “diversas entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas han planteado la necesidad de contar con un plazo adicional para la correcta y completa confección de las referidas declaraciones juradas”.

Sobre esa base, el organismo resolvió otorgar la extensión para “facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

La decisión había sido anticipada previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una comunicación directa con profesionales del sector.

Empleados y jubilados, con fecha diferente

Para las declaraciones juradas informativas —las que deben presentar los beneficiarios de ciertas rentas, como empleados en relación de dependencia y jubilados— el vencimiento se corre un poco más: hasta el 31 de julio de 2026, inclusive.