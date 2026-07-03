La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para implementar una nueva recategorización del Monotributo, que impactará sobre millones de trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y prestadores de servicios de todo el país. La actualización se realiza dos veces al año y toma como referencia la inflación acumulada durante el semestre anterior. En este caso, las estimaciones privadas anticipan un ajuste cercano al 14,3%, aunque el porcentaje definitivo se conocerá cuando el INDEC difunda el índice de inflación de junio.



La modificación alcanzará dos aspectos centrales del régimen simplificado: las cuotas mensuales que deben abonar los contribuyentes y los topes de facturación anual que determinan la categoría de cada monotributista.

De confirmarse la suba proyectada, la cuota de la categoría A pasaría a unos $ 42.387 mensuales y la de la categoría B a cerca de $ 48.251. En las categorías superiores, los importes serían considerablemente más elevados, especialmente para quienes prestan servicios.

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Límites



Además, se actualizarán los límites de ingresos permitidos para permanecer dentro de cada categoría. Según las proyecciones, el tope anual de la categoría A rondaría los $ 12 millones, mientras que el de la categoría K llegaría a aproximadamente $ 127 millones.

Este ajuste busca evitar que los contribuyentes sean excluidos del Monotributo únicamente por el efecto de la inflación sobre sus ingresos nominales.

Cifras en mano



Si se confirma la actualización cercana al 14,3%, las cuotas mensuales quedarían en los siguientes valores estimados:

Categoría A: $ 42.386,74.

Categoría B: $ 48.250,78.

Categoría C: $ 56.501,85 para servicios y $ 55.227,06 para venta de bienes.

Categoría D: $ 72.414,10 para servicios y $ 70.661,26 para venta de bienes.

Categoría E: $ 102.537,97 para servicios y $ 92.658,35 para venta de bienes.

Categoría F: $ 129.045,32 para servicios y $ 111.198,27 para venta de bienes.

Categoría G: $ 197.108,23 para servicios y $ 135.918,34 para venta de bienes.

Categoría H: $ 447.346,93 para servicios y $ 272.063,40 para venta de bienes.

Categoría I: $ 824.802,26 para servicios y $ 406.512,05 para venta de bienes.

Categoría J: $ 999.007,65 para servicios y $ 497.059,41 para venta de bienes.

Categoría K: $ 1.381.687,90 para servicios y $ 600.879,51 para venta de bienes.

Mientras que los nuevos topes de facturación quedarán de la siguiente manera, siempre según estimaciones privadas:

Categoría A: cerca de $ 12 millones anuales.

Categoría B: alrededor de $ 17,6 millones.

Categoría C: aproximadamente $ 24,7 millones.

Categoría H: unos $ 82,1 millones.

Categoría J: cerca de $ 105,3 millones.

Categoría K: alrededor de $ 127 millones anuales.



Recategorizaciones



Una vez oficializados los nuevos valores, ARCA abrirá el período de recategorización. Durante esa instancia, cada contribuyente deberá analizar lo facturado en los últimos doce meses para determinar si corresponde mantenerse en su categoría actual, ascender o descender de escala.

La fecha límite prevista para realizar el trámite es el 5 de agosto. Además de la facturación, en algunos casos también se consideran otros parámetros, como la superficie afectada a la actividad, los alquileres devengados o el consumo de energía eléctrica.

Para muchos monotributistas, la actualización de los topes representa un alivio porque les permite seguir dentro del régimen simplificado y evitar el salto al régimen general, que implica mayores obligaciones administrativas e impositivas. Sin embargo, el incremento de las cuotas también supondrá un aumento de los costos mensuales.

Fuente: Agencia DIB