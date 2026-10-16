La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció la extensión del vencimiento para diversas obligaciones tributarias. La medida alcanza a la cuota 9 del Impuesto Automotor, así como a la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario, fijando como nueva fecha límite el 12 de noviembre.

Desde el organismo informaron que, hasta el día mencionado, se podrá pagar en término y sin perder los beneficios por estar al día con los impuestos.

Aquellos contribuyentes que mantengan un buen cumplimiento fiscal podrán acceder a una bonificación del 10%, independientemente del medio de pago seleccionado.

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Para realizar el pago, los interesados pueden ingresar a la página web oficial de ARBA, en la sección denominada “Pagá tus impuestos”. Allí es posible abonar mediante tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para operar en cajeros automáticos. Asimismo, se encuentra disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR que será enviado por correo electrónico por la Agencia y que mantendrá su vigencia hasta la fecha de vencimiento.

Por otra parte, quienes prefieran efectuar el trámite de manera presencial podrán dirigirse a las entidades bancarias habilitadas o a las bocas de cobro de Provincia Net Pagos. En estos casos, es necesario descargar previamente las boletas desde el sitio web oficial del organismo.