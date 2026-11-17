

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires finalizó la primera etapa de su plan especial de pagos con 91.678 consolidaciones de deuda de familias, comercios y empresas bonaerenses, que aprovecharon las condiciones extraordinarias para regularizar obligaciones tributarias antes de fin de año.

El resultado superó ampliamente las previsiones iniciales, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. Al finalizar el primer tramo, el programa alcanzó la meta establecida, mostrando una fuerte respuesta de quienes tenían obligaciones pendientes y encontraron en el régimen una herramienta para ponerse al día.

La elección de las modalidades también reflejó esa voluntad de cumplimiento. Un total de 62.619 consolidaciones, el 68,3% del total, se realizaron al contado. Otras 20.101 se formalizaron en seis cuotas y 8.958 en tres pagos. Sólo durante los dos últimos días de la primera etapa se concretaron más de 21 mil regularizaciones.

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ARBA había lanzado el régimen justamente para abrir una instancia excepcional antes de fin de año. El objetivo es que quienes acumularon obligaciones pendientes puedan regularizar su situación y llegar a 2027 sin deuda, condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos tributarios previstos para el próximo año.

“Estamos viendo deudas relativamente nuevas, que se acumularon en un período en el que muchas familias y empresas tuvieron mayores dificultades para cumplir. El programa económico del gobierno de Javier Milei golpeó el consumo, la actividad y los ingresos, y eso también impactó sobre la capacidad de pago”, afirmó director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Concluido el primer tramo, la segunda etapa del plan ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Durante este período, quienes cancelen su deuda al contado accederán a una bonificación del 35%; quienes opten por tres cuotas, del 15%; y quienes elijan seis pagos, del 10%.

El esquema continuará luego con una tercera etapa, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, con descuentos del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis. Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado.

El régimen alcanza deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Pueden incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y también deudas correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos. La adhesión se realiza íntegramente de manera digital a través del sitio oficial de ARBA.

Fuente: Agencia DIB