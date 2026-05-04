En medio de una fuerte crisis recaudatoria que está en niveles de la pandemia de Covid-19, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, anunció este lunes un programa de alivio fiscal destinado a jubilados bonaerenses con deudas impositivas.

Según detalló el funcionario, se identificaron inicialmente 17.057 beneficiarios con deudas en el Impuesto Inmobiliario Edificado por un total de $798 millones. Este universo cumple con los requisitos para acceder a la exención: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos (unos $760.638), ser titular de una única propiedad con valuación fiscal inferior a $6 millones y no estar inscripto en Ingresos Brutos.

La medida que presentó Girard en conferencia de prensa en Casa de Gobierno contempla la condonación de deudas retroactivas de hasta cinco años y también la exención de obligaciones futuras. “Hay jubilados que no saben que tienen este beneficio y acumulan deuda. Vamos a ir casa por casa para ayudarlos a hacer el trámite”, explicó.

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El operativo se realizará en articulación con municipios y el Instituto de Previsión Social (IPS), e incluirá acciones territoriales, comunicación directa y jornadas especiales de atención. Además, ARBA solicitará a Anses una nómina de jubilados con domicilio en la provincia para ampliar el alcance de la medida.

Actualmente, unos 35.051 jubilados bonaerenses ya acceden a este beneficio. “Queremos desendeudarlos y eximirlos del pago hacia adelante”, resumió destacó Girard en referencia a uno de los sectores “más afectados por la crisis económica y la motosierra”.

La recaudación bonaerense y la crisis



De acuerdo al panorama que trazó el funcionario, la provincia de Buenos Aires enfrenta una fuerte contracción de sus recursos fiscales, en línea con el deterioro de la actividad económica. Y en ese sentido advirtió que la recaudación “está en niveles de pandemia sin el virus”.

Aunque en lo que va del año se registra una leve suba real de los recursos propios, del orden del 0,2%, Girard destacó que ese incremento se da sobre una base muy deprimida, lo que agrava el cuadro general.

Al respecto, contó que el esquema tributario bonaerense depende en gran medida de Ingresos Brutos y Sellos, que explican el 80% de recaudación provincial. “Para que se hagan una idea, 3 de cada 4 pesos son sobre Ingresos Brutos, que tiene que ver con las ventas. Cuanto menos actividad, menos ingresos”, señaló.

Y a esto se suma el desplome de los recursos de origen nacional: la coparticipación viene en retroceso por la baja sostenida de la recaudación tributaria nacional, que acumula nueve meses consecutivos de caída, con ocho meses en baja también para el IVA.

Fuente: Agencia DIB