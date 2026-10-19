La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha desde el 26 de octubre un plan de pagos especial. El objetivo es facilitar la regularización de deudas tributarias antes de que finalice el año, ofreciendo descuentos que llegan hasta el 40%.

La medida es fundamental de cara a 2027, ya que para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos del próximo año será condición ineludible no registrar deuda con el fisco provincial. El beneficio alcanzará a obligaciones de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa busca brindar una oportunidad concreta para ponerse al día antes de que comience a regir el esquema de beneficios del próximo año.

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El esquema será escalonado. Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, quienes cancelen al contado accederán a una bonificación del 40%; quienes opten por tres cuotas, del 20%; y quienes elijan seis cuotas, del 15%. Del 14 al 27 de noviembre, los descuentos serán de 35% al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas. En una tercera etapa, del 28 de noviembre al 11 de diciembre, la bonificación será del 30% para el pago al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. Finalmente, del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá un descuento del 30% para la cancelación al contado.

El nuevo plan permitirá regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, excepto las correspondientes al Impuesto de Sellos.