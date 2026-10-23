La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó la normativa que regula el nuevo plan especial de pagos, que entrará en vigencia el lunes 26 de octubre y ofrecerá bonificaciones de hasta 40% para regularizar deudas tributarias.



La medida publicada en el Boletín Oficial busca facilitar que familias, comercios y empresas puedan ordenar su situación fiscal antes de fin de año y llegar a 2027 en condiciones de acceder a los beneficios previstos para contribuyentes cumplidores.

La iniciativa apunta a generar una instancia de regularización antes del comienzo del próximo período fiscal. Es que de cara al año que viene, no registrar deuda con el fisco provincial será una condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos.

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A la vez, ARBA prevé profundizar el reconocimiento a quienes sostienen una conducta de cumplimiento: los mayores beneficios estarán dirigidos a quienes hayan abonado sus obligaciones en tiempo y forma durante los últimos años.

El régimen de regularización alcanzará a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Podrán incluirse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, aun cuando se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización. También se admitirán las correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos.

Cómo es el plan que lanzó ARBA

El plan especial, contemplará además saldos provenientes de planes de pago caducos. En esos casos, el importe bonificado no podrá ser inferior al monto consolidado original y se recalculará desde el vencimiento de la obligación, con los intereses correspondientes y la deducción de los pagos ya realizados.

El esquema será escalonado y concentrará los mayores beneficios al comienzo. Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas. Del 14 al 27 de noviembre, los descuentos serán del 35%, 15% y 10%, respectivamente.

Entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el beneficio alcanzará el 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. En la última etapa, del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para la cancelación al contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Quienes necesiten plazos más extensos podrán acceder a los planes habituales de ARBA con una mayor cantidad de cuotas. La adhesión al régimen especial será digital y podrá realizarse desde el lunes 26 de octubre a través del sitio oficial del organismo, en web.arba.gov.ar.

Fuente: Agencia DIB