El Impuesto a los Automotores en la provincia de Buenos Aires tendrá desde este año un nuevo esquema de facturación. La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) confirmó que la liquidación dejará de ser bimestral y pasará a realizarse de manera mensual, una modalidad que comenzará a aplicarse a partir de marzo.

Según se informó, el cambio no implica una suba en el monto total que pagan los contribuyentes, sino una reorganización del calendario de pagos. Con este nuevo sistema, los propietarios de vehículos recibirán 10 facturas de Patentes entre marzo y diciembre, que se abonarán en igual cantidad de cuotas.

Desde el organismo recaudador explicaron que la modificación apunta a facilitar el cumplimiento del impuesto y a evitar el impacto que generaba el vencimiento conjunto de dos meses en una sola boleta.

En ese sentido, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que el objetivo es ayudar a que las familias “puedan planificarse mejor financieramente” porque “alivia el problema” que se produce cuando llega una factura con una carga mayor.

El funcionario detalló además que la implementación del nuevo esquema fue posible tras una actualización interna del organismo. Indicó que hacía tiempo se analizaba avanzar con este sistema, pero que recién pudo concretarse luego de la modernización del sistema tecnológico de ARBA, que hasta el momento no permitía una facturación mensual. En esa línea, adelantó que el mismo criterio podría aplicarse más adelante a otros tributos provinciales, como los impuestos inmobiliarios.

Impacto en el monto anual

Girard también se refirió al comportamiento del impuesto en relación con el año anterior y aseguró, en una entrevista radial, que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado ”.

El titular de ARBA reconoció que durante 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero explicó que esa situación estuvo vinculada a la falta de aprobación de la ley impositiva por parte de la Legislatura. Esa demora generó, según indicó, un desfasaje entre las valuaciones de los vehículos y las alícuotas aplicadas, lo que terminó impactando en el monto final del tributo.

En ese contexto, recordó que “nosotros lo avisamos, fue uno de los problemas de no haber tenido la ley ”. A diferencia de ese escenario, Girard remarcó que este año “logramos la aprobación del proyecto que envió el Gobernador y tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que el año pasado”.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, la principal excepción a esa tendencia serán los autos “de mucha valuación”, cuyos propietarios sí podrían afrontar un monto superior en comparación con el período anterior.