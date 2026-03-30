El Gobierno nacional avanzó con un nuevo ajuste en las tarifas de gas que comenzará a reflejarse en las facturas desde abril y se suma a otros aumentos de servicios públicos. La medida publicada en el Boletín Oficial, aprobó los cuadros tarifarios para Metrogas S.A. y Naturgy Ban, principales distribuidoras del Área Metropolitana ( AMBA).



La resolución establece que los valores actualizados empezarán a regir desde el 1° de abril. Este cambio no solo redefine el precio del gas en las facturas domiciliarias y comerciales, sino que también introduce mecanismos de bonificaciones focalizadas y criterios de facturación que buscan equilibrar el acceso energético con la sostenibilidad del sistema.

El impacto final en cada factura será variable, ya que dependerá del nivel de consumo y de la categoría de ingresos de cada hogar. En ese marco, para los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) se ubicará en $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el conurbano. En los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superan los $91.000 mensuales en territorio porteño.

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La modificación de tarifas llega tras una serie de decretos y resoluciones que han declarado la emergencia del sector y definido nuevas reglas para la actualización de precios, la protección de usuarios vulnerables y el aseguramiento del abastecimiento nacional.

La medida responde a la necesidad de adecuar la estructura tarifaria al contexto económico, a la evolución del tipo de cambio y a los acuerdos de abastecimiento firmados en el marco del “Plan Gas.Ar”.

Asimismo, el esquema contempla la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030, que prevé aumentos mensuales consecutivos junto con la aplicación de índices definidos por la autoridad regulatoria.

El incremento llega en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos. En marzo, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $213.557 a la canasta de servicios, según datos del IIEP, con fuerte incidencia de la energía y el agua en el gasto total.

Fuente: Agencia DIB