El gremio ferroviario La Fraternidad anunció la realización de un paro de trenes para el próximo 5 de febrero, en el marco del conflicto salarial que mantiene con las empresas del sector, tras no alcanzar un acuerdo en la última instancia de negociación paritaria.

Según informaron fuentes sindicales, la decisión se adoptó luego de que las compañías ofrecieran una recomposición salarial del 1 por ciento para los haberes de enero, propuesta que fue rechazada por el sindicato por considerarla insuficiente frente a la evolución de los precios.

De acuerdo a lo señalado por el gremio, la confirmación de la medida de fuerza quedó supeditada a lo que ocurra en la próxima reunión prevista para el lunes, cuando se retomarán las conversaciones entre las partes. En ese encuentro, los representantes sindicales esperan recibir una nueva oferta que permita destrabar el conflicto.

Desde La Fraternidad indicaron que, en caso de no registrarse avances, el paro será formalizado mediante un comunicado oficial que se difundirá ese mismo día. La medida, de concretarse, afectará los servicios ferroviarios en todo el país.

Negociaciones en suspenso

El conflicto se desarrolla en un contexto de tensión entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional, en medio del debate por las condiciones laborales y salariales del sector.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, ya había manifestado públicamente su rechazo a distintos aspectos de la reforma laboral impulsada por la administración nacional.

Mientras continúan las negociaciones, el gremio mantiene el estado de alerta y movilización, a la espera de una propuesta que contemple una mejora salarial acorde a las demandas planteadas por los trabajadores ferroviarios.