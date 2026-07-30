ANSES confirmó los nuevos montos de jubilaciones y asignaciones
Los haberes y prestaciones subirán 1,89% en agosto. También se actualizaron topes y rangos de ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 1,89% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir desde agosto. La actualización también alcanza a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y se definió en función del índice de inflación correspondiente a junio.
Las modificaciones fueron establecidas mediante las Resoluciones 232 y 233/2026, publicadas en el Boletín Oficial.
Cómo quedan las jubilaciones y pensiones
Según dispuso el organismo, el haber mínimo garantizado será desde agosto de $419.775,93, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.824.694,49.
Quienes perciben la jubilación mínima continuarán recibiendo el bono de $70.000, que permanece sin modificaciones desde hace más de dos años. De esta manera, el ingreso total para ese universo alcanzará los $489.775,93.
Asimismo, la Prestación Básica Universal (PBU) fue fijada en $192.028,32, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $335.820,74. Con el bono extraordinario, quienes cobran la PUAM percibirán un total de $405.820.
Nuevos valores de las asignaciones familiares
Con la actualización de agosto, los beneficiarios de las asignaciones universales para protección social cobrarán los siguientes montos:
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (valor general): $150.848.
- AUH y Asignación por Embarazo - Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $196.103.
Asignación Familiar por Hijo y Prenatal (trabajadores registrados)
- IGF de hasta $1.167.863: $75.433 por hijo.
- IGF superior a $1.167.863 y hasta $1.712.784: $50.884 por hijo.
- IGF superior a $1.712.784 y hasta $1.977.464: $30.777 por hijo.
- IGF superior a $1.977.464 y hasta $6.184.406: $15.881 por hijo.
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF de hasta $1.167.863: $245.597 por hijo.
- IGF superior a $1.167.863 y hasta $1.712.784: $173.745 por hijo.
- IGF superior a $1.712.784: $109.656 por hijo.
Valores para monotributistas
En el caso de los contribuyentes adheridos al Monotributo, las asignaciones por hijo y prenatal quedarán de la siguiente manera:
- Categoría A: $75.433.
- Categoría B: $50.884.
- Categoría C: $30.777.
- Categorías D, E, F, G y H: $15.881.
Asignaciones de pago único
Desde agosto también se actualizarán las prestaciones que ANSES abona por única vez:
- Nacimiento: $87.926.
- Adopción: $525.682.
- Matrimonio: $131.652.
- Ayuda Escolar Anual (valor general): $55.672.
La actualización de los montos también alcanza a los veteranos de guerra, a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.
Además, el artículo 4 de la normativa establece que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.092.203, el grupo quedará excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de los ingresos no supere el límite máximo previsto.