La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 1,89% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir desde agosto. La actualización también alcanza a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y se definió en función del índice de inflación correspondiente a junio.

Las modificaciones fueron establecidas mediante las Resoluciones 232 y 233/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones

Según dispuso el organismo, el haber mínimo garantizado será desde agosto de $419.775,93, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.824.694,49.

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Quienes perciben la jubilación mínima continuarán recibiendo el bono de $70.000, que permanece sin modificaciones desde hace más de dos años. De esta manera, el ingreso total para ese universo alcanzará los $489.775,93.

Asimismo, la Prestación Básica Universal (PBU) fue fijada en $192.028,32, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $335.820,74. Con el bono extraordinario, quienes cobran la PUAM percibirán un total de $405.820.

Nuevos valores de las asignaciones familiares

Con la actualización de agosto, los beneficiarios de las asignaciones universales para protección social cobrarán los siguientes montos:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (valor general): $150.848.

$150.848. AUH y Asignación por Embarazo - Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $196.103.

Asignación Familiar por Hijo y Prenatal (trabajadores registrados)

IGF de hasta $1.167.863: $75.433 por hijo.

$75.433 por hijo. IGF superior a $1.167.863 y hasta $1.712.784: $50.884 por hijo.

$50.884 por hijo. IGF superior a $1.712.784 y hasta $1.977.464: $30.777 por hijo.

$30.777 por hijo. IGF superior a $1.977.464 y hasta $6.184.406: $15.881 por hijo.

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF de hasta $1.167.863: $245.597 por hijo.

$245.597 por hijo. IGF superior a $1.167.863 y hasta $1.712.784: $173.745 por hijo.

$173.745 por hijo. IGF superior a $1.712.784: $109.656 por hijo.

Valores para monotributistas

En el caso de los contribuyentes adheridos al Monotributo, las asignaciones por hijo y prenatal quedarán de la siguiente manera:

Categoría A: $75.433.

$75.433. Categoría B: $50.884.

$50.884. Categoría C: $30.777.

$30.777. Categorías D, E, F, G y H: $15.881.

Asignaciones de pago único

Desde agosto también se actualizarán las prestaciones que ANSES abona por única vez:

Nacimiento: $87.926.

$87.926. Adopción: $525.682.

$525.682. Matrimonio: $131.652.

$131.652. Ayuda Escolar Anual (valor general): $55.672.

La actualización de los montos también alcanza a los veteranos de guerra, a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

Además, el artículo 4 de la normativa establece que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.092.203, el grupo quedará excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de los ingresos no supere el límite máximo previsto.