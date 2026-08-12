El consumo privado registró en julio una baja de 1,2% interanual y 0,2% mensual, según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) que elabora la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. En el acumulado de los primeros siete meses del año, la retracción del gasto de los hogares llega al 1,5%.

En la medición desestacionalizada, el indicador cayó 0,2% respecto a junio y suma ocho meses consecutivos de caídas mensuales. Según el informe, tras el incremento registrado el mes previo, julio volvió a mostrar "señales de estancamiento en la comparación mensual". La tendencia consolida un escenario de debilidad en la demanda interna de bienes y servicios.

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Consumo masivo y carnes

El rubro de consumo masivo, que representa el 50% del gasto total de los hogares, presentó una caída del 1,7% interanual. Dentro de este segmento, el consumo de carne vacuna bajó 1,8%, acumulando "12 meses consecutivos de baja". En sentido contrario, el consumo de carne porcina subió 22,1% y el de carne aviar 15,8% en julio.

Bienes durables: autos y motos

En el sector de los bienes durables, el comportamiento fue dispar. Si bien la categoría creció 3,0% interanual, el patentamiento de autos cayó 31,2% en julio. Esta baja fue compensada estadísticamente por el incremento en el patentamiento de motos, que ascendió 31,2% interanual y acumula un alza del 43,1% en lo que va del año.

Semidurables y servicios

Los bienes semidurables mostraron una suba interanual del 12,9%. El informe detalla que en este rubro "las ventas de ropa y calzado a precios constantes en shoppings subieron 17,0% interanual". El sector de servicios recreativos no presentó variaciones, aunque el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró una baja del 7,6% interanual, marcando su quinta caída consecutiva.

Indicadores financieros

Respecto a los indicadores financieros, las compras con tarjeta de crédito se contrajeron 4,6% en julio y los préstamos personales cayeron 4,9%. Como dato contrapuesto, la recaudación del IVA en términos reales mostró un alza del 5,9% interanual luego de seis meses de resultados negativos.

El informe metodológico aclara que, dado que el índice se basa en una selección de indicadores, los resultados "deben interpretarse como una medida orientativa de la variación del gasto por rubro".

